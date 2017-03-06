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Лукашенко упростил СПК условия строительства коровников и свинарников

07.03.2017 16:44 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мар – Sputnik. Вопросы строительства объектов сельхозназначения хозяйственным способом урегулированы в Беларуси, сообщили Sputnik в пресс-службе президента республики.

Лукашенко упростил СПК условия строительства коровников и свинарников
© Sputnik Андрей Стенин
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Указ № 69, которым внесены изменения в указ 2014 года "О мерах по совершенствованию строительной деятельности", во вторник 7 марта подписал Александр Лукашенко. Цель принятия документа – снижение сроков и стоимости возведения объектов сельскохозяйственного назначения собственными силами сельхозпредприятий.

"Разрешается строительство без получения в установленном порядке аттестатов соответствия и квалификационных аттестатов, а также разработки предпроектной документации в форме задания на проектирование", – говорится в сообщении пресс-службы.

Теперь СПК могут выполнять работы по устройству самонесущих стен и перегородок, заполнению проемов, отделочные работы и благоустройство территорий при возведении селхохобъектов второго – четвертого классов сложности без разработки предпроектной документации, аттестатов соответствия, а также необходимых аттестованных специалистов.

По информации пресс-службы, указ позволит организациям АПК своими силами вести общестроительные работы, которые не влияют на безопасность эксплуатации объектов, что в итоге сократит не только стоимость зданий, но и уменьшит их сроки сдачи в эксплуатацию.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Указ позволит организациям АПК самим вести общестроительные работы, что сократит не только стоимость зданий, но и уменьшит сроки их сдачи в эксплуатацию.

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