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Льготу для физлиц за расчеты карточками продлили до 2021 года
07.03.2017 17:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко продлил до 1 января 2021 года действие налоговой льготы для физлиц, которая направлена на стимулирование осуществлять безналичные расчеты, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
Там пояснили, что такой указ Лукашенко подписал 7 марта.
"Не признаются объектом налогообложения подоходным налогом с физических лиц доходы, выплачиваемые банками Беларуси физическим лицам в виде процентов от суммы оплаты товаров с использованием банковских платежных карточек, но не свыше 2% от суммы такой оплаты", – пояснили в пресс-службе.
Дополнительно урегулированы отдельные вопросы, возникающие с учетом практики применения норм указа от 16 октября 2014 года №493 "О развитии безналичных расчетов".
Документ принят для расширения сферы безналичных расчетов в розничной торговле, подчеркнули в пресс-службе президента.
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Доходы, выплачиваемые банками гражданам в виде процентов от суммы оплаты товаров банковскими картами, не признаются объектом налогообложения, если они не больше 2%...
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