МИНСК, 7 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко продлил до 1 января 2021 года действие налоговой льготы для физлиц, которая направлена на стимулирование осуществлять безналичные расчеты, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Там пояснили, что такой указ Лукашенко подписал 7 марта.

"Не признаются объектом налогообложения подоходным налогом с физических лиц доходы, выплачиваемые банками Беларуси физическим лицам в виде процентов от суммы оплаты товаров с использованием банковских платежных карточек, но не свыше 2% от суммы такой оплаты", – пояснили в пресс-службе.

Дополнительно урегулированы отдельные вопросы, возникающие с учетом практики применения норм указа от 16 октября 2014 года №493 "О развитии безналичных расчетов".

Документ принят для расширения сферы безналичных расчетов в розничной торговле, подчеркнули в пресс-службе президента.