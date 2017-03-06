﻿ Льготу для физлиц за расчеты карточками продлили до 2021 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Льготу для физлиц за расчеты карточками продлили до 2021 года

07.03.2017 17:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко продлил до 1 января 2021 года действие налоговой льготы для физлиц, которая направлена на стимулирование осуществлять безналичные расчеты, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Там пояснили, что такой указ Лукашенко подписал 7 марта.

"Не признаются объектом налогообложения подоходным налогом с физических лиц доходы, выплачиваемые банками Беларуси физическим лицам в виде процентов от суммы оплаты товаров с использованием банковских платежных карточек, но не свыше 2% от суммы такой оплаты", – пояснили в пресс-службе.

Дополнительно урегулированы отдельные вопросы, возникающие с учетом практики применения норм указа от 16 октября 2014 года №493 "О развитии безналичных расчетов".

Документ принят для расширения сферы безналичных расчетов в розничной торговле, подчеркнули в пресс-службе президента.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доходы, выплачиваемые банками гражданам в виде процентов от суммы оплаты товаров банковскими картами, не признаются объектом налогообложения, если они не больше 2%...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк с 15 марта снижает ставку рефинансирования до 15%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика