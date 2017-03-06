﻿ В Могилеве у участника "Марша нетунеядцев" милиция изъяла компьютер за порно в соцсети. 21.by
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В Могилеве у участника "Марша нетунеядцев" милиция изъяла компьютер за порно в соцсети

07.03.2017 20:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Могилеве у представителя оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Станислава Павлинковича милиция изъяла компьютер из-за подозрения в распространении порнографии. Оппозиционер считает, что это связано с его активной политической позицией и участием в протестных акциях, в том числе против декрета о тунеядстве.


Днем 7 марта домой к Павлинковичу пришли сотрудники милиции. По словам активиста, это были сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и противодействию торговле людьми Ленинского РОВД. Через дверь они объяснили, что пришли поговорить. Как выяснилось, пришли с понятыми и постановлением.

— Сказали, что у меня во «ВКонтакте» размещен какой-то ролик непристойного характера и на основании этого они проводят проверку. Поэтому имеют право изъять технику, — рассказал Станислав.

Милиционеры описали монитор и системный блок и изъяли их. А активиста пригласили проехать с ними в РОВД. Там на него составили анкету. От дачи показаний Станислав отказался.

— В РОВД мне показали не ролик, за который меня обвиняют в распространении порнографии, а скриншот с него. Видео я якобы добавил 6 лет назад. Какой ролик, я так и не понял.

По словам активиста, сейчас он находится в статусе подозреваемого и ждет результатов проверки. По ее итогам Следственный комитет будет принимать решение о возбуждении уголовного дела.

Павлинкович утверждает, что никаких порнографических материалов он не размещал. А пристальное внимание со стороны правоохранительных органов и изъятие у него техники связывает с активной деятельностью и участием в акциях протеста, в том числе «Марше нетунеядцев», который прошел в Могилеве 19 февраля.

— Мне кажется, таким образом пытаются задушить протестную активность людей. Как пример, случаи задержаний и судов в Бресте, Березе, — отмечает Павлинкович.

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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Активист говорит, что две недели назад его просили придти в РОВД по поводу распространения призывов к участию в несанкционированном мероприятии.

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