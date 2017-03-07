Ксюша никогда не училась делать ремонт. Она профессионал в совершенно другой сфере - продает моду, закупает брендовую одежду, формирует витрины. Но не боится по-дилетантски взяться за любую работу, даже если эта работа традиционно считается мужской. Свой первый ремонт Ксюша сделала в 19 лет, и с тех пор знает: каждая девчонка способна на это, просто у страха глаза велики.

- Идею для своего первого ремонта я подсмотрела у знакомого: две стены в его комнате были покрашены, две оклеены обоями, и оранжевый стеклопакет. После советских стен в цветочек это казалось глотком свежего воздуха. И вот, мне 19, я прихожу к бабушке, и говорю, что решила сделать ремонт в своей комнате. Бабушка: “Окей, валяй, вперед и с песней!”



