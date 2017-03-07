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“Ну, не умею я борщ варить!” Девушка рассказывает, как сделала ремонт своими руками
08.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Ксюша никогда не училась делать ремонт. Она профессионал в совершенно другой сфере - продает моду, закупает брендовую одежду, формирует витрины. Но не боится по-дилетантски взяться за любую работу, даже если эта работа традиционно считается мужской. Свой первый ремонт Ксюша сделала в 19 лет, и с тех пор знает: каждая девчонка способна на это, просто у страха глаза велики.
- Идею для своего первого ремонта я подсмотрела у знакомого: две стены в его комнате были покрашены, две оклеены обоями, и оранжевый стеклопакет. После советских стен в цветочек это казалось глотком свежего воздуха. И вот, мне 19, я прихожу к бабушке, и говорю, что решила сделать ремонт в своей комнате. Бабушка: “Окей, валяй, вперед и с песней!”
- Мы начали со стеклопакета - для этого, конечно, наняли мастера. И я все выспрашивала у него: чем ровнять стены? Чем красить? Он мне про смеси расказывал, про шпаклевки, наждачки и терки. Я сняла ковры со стен, с ненавистью содрала обои в цветочек, и взялась за работу. Две стены покрасила серым, а две другие - фиолетовым, так что консультация даром не прошла. А теперь я сама консультирую: недавно охранник магазина, где я работаю, спросил у меня, как поклеить обои, какие лучше купить и где.
- В этот раз мы делали ремонт во всей квартире. Я клала плитку, клеила обои и ровняла стены. Сложнее всего было уложить плитку. Дело в том, что у нас старая, просевшая 9-этажка, пол очень кривой, на стяжку ушло 2,5 тонны цемента, но идеала мы не достигли. Кладешь плитку, вроде ровно, встаешь на нее - начинает гулять. Я отдирала каждую плиточку по 4-5 раз, и клала заново. А это керамогранит - его даже поднять тяжело, не то, что отдирать от цементного раствора, который хватается за секунды! И все это на карачках, боком, ползаешь каждый вечер после работы. Тяжелые были времена.
- Плитку в кухне и коридоре я положила за три недели - довольно быстро, учитывая, что у меня работа на полный день. Если не сильно уставшая, и пол ровный, то входишь в раж, и идет как по маслу. А если измотана после работы, то дело не спорится.
- Наверное, по сравнению с плиткой обои клеить очень легко?
- Смотря какие. Если на флизелиновой основе, то да. Когда намазываешь их клеем, они становятся мягонькие и тянутся. Но для коридора я выбрала обои на бумажной основе, клеить их гораздо сложнее: они рвутся, разъезжаются, пачкаются... Вот здесь у меня внахлест зашло, а здесь зазор остался. Все из-за того, что стены кривые.
- Отделочники ровняют стены по уровню, но я делала на глазок. А дом старый, дал усадку. Под покраску, конечно, пришлось бы заморочиться, а под обои и так сойдет.
- Вообще, если ты хочешь сделать идеально, будь готова выложить соответствующую сумму денег. Мы и так приличные средства замуровали в пол. Иногда читаешь на форумах комментарии диванных войск: “Что, сложно было отделочников нанять?” Да, сложно! Попробуй заработать на ремонт в трехкомнатной квартире.
- В общем, с бумажными обоями у меня отношения не сложились. А флизелиновые на кухне очень выручили. Мне нравится, что они похожи на плитку. С учетом котиков, которые с нами живут - очень практично, потому что рисунок пестрый, и царапки на нем незаметны.
- Если берешься клеить обои в первый раз, не помешает цветной клей - сразу видно, где пропустила, не намазала. И нужен специальный пластиковый шпатель, с помощью которого из-под обоев выгоняется воздух. С качественным материалом вообще проще работать. Он нивелирует “косяки” в исполнении. Купи чуть подороже - не прогадаешь.
- Самое приятное занятие - собирать мебель. Кухонная мебель продавалась в ящиках, на ящике - инструкция, ищешь детали по номерам, берешь шуруповерт - и понеслась! Проблема в том, что здесь очень тонкая перегородка. Когда отдирали плитку в ванной, вместе с плиткой кусок стены выдрали, и там до сих пор сквозная пробоина. Так что стена могла упасть вместе со шкафчиком. Ну, пока висит. Мы стараемся его не нагружать.
- А в прихожей шкаф монтировали плотники. Приехали, спрашивают: “Как вы хотите, чтобы было внутри?” А я ему в руки чертеж - “вот так примерно”. Он еще раз за мной перемерял, сказал: “окей, здесь погрешность пару сантиметров - годится”.
- Теперь ламинат. Если ты не профи, положить его в одиночку невозможно. На ламинате есть замочки деревянные. И пока ты застегиваешь замок в одном месте, в другом он может разойтись. Поэтому нужно несколько человек, которые станут в ряд и будут вместе держать всю полоску, иначе все разъедется к чертовой матери. Ламинат быстро кладется. Вот этот пол мы уложили за 1,5 дня.
- Качество ламината зависит от класса и производителя. Класс определяет износостойкость верхнего слоя. Чем выше класс, тем он более долговечный. Подбором материалов я с большего занималась сама. Импортные или белорусские - значения не имеет. Я выбирала то, что больше нравится. Конечно, обращалась за советом к продавцам и знакомым отделочникам.
- Керамогранит для пола я выбрала потому, что он самый износостойкий. Ну и плюс мама так сказала. Раньше мама у нас за ремонт отвечала. Все делала своими руками, ей вообще никто не помогал. Когда-то она клала плитку в санузле, но там уже трещины, сколы... Мы пока не ремонтируем санузел, ждем капремонт. А иначе придут злостные мужики и уничтожат всю красоту, которую ты навела.
- Ты решилась на ремонт, последовав маминому примеру?
- Так это же не сложно, боже мой! Ну приклеила криво обои - оторви и наклей ровно! Я не боюсь делать ошибки, на ошибках учатся. Все подруги в восторге: “ты что, сама сделала ремонт?” А почему нет? По-моему это глупо: “ты - женщина, вари борщ, я - мужчина, буду забивать гвозди”. Блин, ну не умею я варить борщ! Иди ты свари, а я пойду лучше полку прибью.
- У страха глаза велики. Девчонки, которые обращаются к парням, чтобы те прибили полку или вкрутили лампочку - сами на все способны, просто привыкли считать себя беспомощными. А для чего передача “Квартирный вопрос”? Посмотрела, нафантазировала - и вперед!
Фото: Павел Садовский
Иллюстрация: Александр Сидорович
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