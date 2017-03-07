Мужчины — основные «добытчики», а женщины «хранительницы очага». Стереотип? Но если посмотреть на список самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, то на 100 участников рейтинга приходится лишь две женщины. Однако предпринимательская активность женщин растет. Как преодолеть гендерные предубеждения и открыть собственное дело — бизнес-леди рассказали TUT.BY о своем опыте.

От благотворительного духовного театра к самоокупаемой антрепризе

«Сколько себя помню, я хотела быть в театре. Какая девушка не мечтала стать актрисой? Но мои родители всегда говорили, что это нехорошая профессия для приличной девушки. По их словам, актриса — это профессия девушки легкомысленного поведения, — рассказывает Наталия Башева. — И это не только в моей семье так считали, в Горловке, городе где я родилась, очень традиционные взгляды. Поэтому мне пришлось закончить художественно-керамическое училище в Славянске, а затем я поступила в архитектурный в Макеевке».

Башева закончила институт с красным дипломом и потому удачно распределилась в Витебск, где проработала два года в Витебскгражданпроекте.

«И вроде бы архитектор — замечательная профессия, но я чуть не „погибла“, когда чертила эти типовые многоэтажки и плакала, не понимая зачем жить на этом свете. Поэтому я все бросила и поступила на режиссера в БГТХИ (сейчас — Академия искусств), зная, что моя семья не примет меня обратно».

После развала СССР Башева взяла себе белорусское гражданство, потому что здесь к тому времени уже вышла замуж. Во время учебы в театрально-художественном институте работала в театре имени Янки Купалы, а затем в Театре юного зрителя, где через пять лет стала главным режиссером. Но в 2010 году в поисках «нетеатрального театра без обязаловки и цензуры» Башева ушла из ТЮЗа.





«У меня тогда был очень тяжелый период: умирала мама, а за год до этого от онкологии умер отец. В этот момент я пересматривала всю свою жизнь. И можно сказать, что тогда ушла в церковь, углубилась в поиски смыслов», — объясняет режиссер.

При издательстве белорусского Экзархата Башева открыла духовный театр, в котором на первом месте стояли вопросы морали, нравственности, духовного совершенствования и национального самосознания. В основном у театра были духовно-просветительские проекты среди школ и институтов. А средства поступали от благотворительности или билетов-пожертвований по принципу, кто сколько посчитает нужным заплатить. Так прошло два года и Башева решила, что пора уже «вырастать из церковных штанишек», а людям платить зарплату.

В 2012-ом режиссер открыла театральную мастерскую, поскольку частные театры по законодательству у нас не могут быть юрлицом. Однако первый год мастерская держалась на вере и самоотверженности единомышленников, приносивших из дома костюмы, декорации, краски и прочее. Многое делалось своими руками: рисовали, шили и строгали самостоятельно. Спустя год театр стал окупаться, а еще через полгода удавалось зарабатывать на минимальную зарплату для сотрудников.

«В первый год можно сказать, что проект являлся некоммерческим, единомышленники-энтузиасты приходили в театр для души, у многих из них была основная работа, — вспоминает режиссер. — Сейчас у нас есть возможность платить людям гонорары, не высокие, но достаточные, чтобы люди делали выбор в пользу занятости здесь».

Поскольку театр проектный, или по-другому театр антрепризы, на штатной основе работает административный персонал и несколько актеров. Костяк театра составляют 9−10 актеров. А в среднем в спектаклях участвуют от 3-ех до 30-ти актеров, большинство из которых приглашаются на отдельные проекты. В мастерской идет постоянный подбор кадров.

«Когда у нас прошлым летом проходил массовый набор кадров на разные позиции, многие приходили и сразу спрашивали о деньгах, а в итоге у них ничего не получилось. Хотя, пожалуйста, зарабатывайте, это же коммерческая структура. Но остается тот, кто любит сам театр, актеров и весь этот процесс сложный, трудный и жутко увлекательный», — объясняет Башева.

По словам режиссера, средний оклад в бюджетных театрах составляет 200−300 рублей, больше можно получать только за счет премий и надбавок. В театре антрепризы существуют разные гонорары. А в «Купаловском» актеры получают и до 700−800 рублей. Ставки зависят и от статуса театра, благодаря которому начисляются различные надбавки и коэффициенты.

Основным проектом мастерской является «Камерный драматический театр», а в сентябре Башева планирует открыть студию для обучения актеров.

Режиссер признает, что она занимается мужской профессией и является в ней исключением. Как рассказывает Башева, ее бы не взяли в БГТХИ, если бы не педагог Лидия Алексеевна Монакова, женщина-режиссер, которая уже тогда была исключением из правил.

- Если бы я сначала не закончила училище и не умела сама делать куклы, не была архитектором и не принесла разработку спектакля, меня бы не взяли. То есть женщине, чтобы попасть в мужскую профессию, нужно работать в три раза больше. Всегда приходится что-то доказывать. Но осуждать мужчин за это нельзя, потому что я как женщина посягнула на мужскую стезю, жертвуя женскими обязанностями.

По мнению Башевой, когда подобные прецеденты превращаются в норму, это неправильно. Человек должен делать только то, что он не может не делать. Просто кроме женщины некому защищать семейные очаг. По словам режиссера, она старается выполнять семейные обязанности, однако иногда вынуждена жертвовать ими ради профессии.

- Как писал еще ранний Ницше, мужчина держится руками за небо, но не стоит на земле, а женщина крепко стоит на земле ногами, но прикоснуться к небу может только схватившись за ноги мужчины. Меня могут критиковать женщины, но это так, — разъясняет свою позицию режиссер. — Мужчины мыслят глобально, поэтому они способны в идеале бросить семью и уйти защищать какие-то далекие пределы своей родины, к примеру. А у женщины есть очаг, дети, хозяйство. Она призвана защищать это.

Впрочем, продолжает Башева, у женщины есть и преимущества в предпринимательстве, к примеру, дипломатичность, упорство, идейная разработка и обаяние. Однако женщине может не хватить силы духа преодолеть внутренний страх. И тогда ей необходимо открывать в себе мужские черты. Но вообще, по сравнению с мужчинами, преимуществ мало, резюмировала режиссер.

Несмотря на все трудности, Башева советует женщинам пробовать реализовывать свои идеи. Правда, перед стартом необходимо вооружиться теоретическими знаниями, чтобы «не напороться на подводные рифы предпринимательства».

- Выживать придется, это трудно, но обязательно нужно нырять. Если женщина уже задумалась об этом, несомненно нужно пробовать, потому что в противном случае, кроме сожаления ничего не останется.

«Пришел черед белорусских дизайнеров»

Ольга Денисова закончила БГЭУ по специальности "управление предприятием" и сразу выбрала работу по специальности. В планах у Денисовой значилось также преподавание. Она училась в аспирантуре и даже сдала несколько академических минимумов, но рождение ребенка внесло свои коррективы.

Работа в «Сквирел» в должности заместителя директора крупнейшего салона компании отточило управленческие навыки Денисовой. И, как признает сама собеседница, это был уникальный опыт, совпавший с весьма успешной эпохой компании.

До старта проекта «Канцэпт-крамы BFM» Денисова работала в ТД «Метрополь», в сферах, связанных с арендой помещений и организацией мероприятий. Идея «канцэпт-крамы» зародилась как раз на основе сотрудничества «Метрополя» с «Большим модным маркетом». Если раньше «маркет» проходил раз в три месяца, то с начала 2016-го - ежемесячно. Появились новые участники и площадка стала расширяться с двух до трех полноценных этажей.

- Мы начали придумывать тематические модные образы, чтобы горожанам было интересно. Тем более, „Метрополь“ находится в исторической зоне Минска, и мы считаем, это знаковым местом для нашего проекта. Потом нас часто стали спрашивать, почему мы не сделали магазин, чтобы можно было иметь ежедневный доступ к одежде отечественных дизайнеров? Мы сначала предложили организаторам „маркета“ открыть у нас магазин. А потом уже решили сами пригласить этих дизайнеров и открыть точку с их моделями одежды, — рассказывает предприниматель.





По мнению Денисовой, актуальность магазина объяснялась еще и тем, что в Беларуси начался отход от каких-то определенных брендов, навеянных влиянием массмаркета. Сейчас возрастает интерес к локальным брендам и творчеству местных дизайнеров. На этом фоне возникло параллельное движение: узкий интерес к своему месту жительства и своей истории. «Раньше считалось, что иностранное круче. Но потребителю становится скучно гоняться за растиражированными торговыми марками, и мы уверены, что пришел черед белорусских дизайнеров, — поясняет Денисова.

Помимо собеседницы учредителями «канцэпт-крамы» являются Ольга Жадеева, создатель портала о моде Prea-a-portal, и Виктория Наумова — идейный вдохновитель и организатор «Большого модного маркета». Как рассказывает предприниматель, за каждым из партенров стоит определенная специализация: Жадеева отвечает за информационную сторону, Наумова — за дизайнеров, а Денисова — за организационные вопросы. Поэтому, как считает собеседница, у проекта был достаточно низкий финансовый вход. Некоторые проблемы возникали только из-за бюрократических сложностей.

«Одной осилить проект у меня не хватило бы внутреннего потенциала, но вот в партнерстве у нас получилось. Мы очень быстро оформились, все достаточно качественно организовали, но у нас очень много отчетности, — рассказывает Денисова. — Два из трех месяцев жизни проекта мы не поднимали головы из-за документации. Если бы правительство как-то упростило эту систему, мы могли бы больше времени уделять продажам».

Одним из важных моментов в реализации идеи предпринимательница считает прояснение задач и заранее просчитанные риски, объясняя это тем, что женщина всегда хочет себя чувствовать защищенной. Проект существует около трех месяцев и пока закрывает только расходную часть. В перспективах у партнеров - расширение проекта до сети магазинов и интерес к работе с мужским и детским ассортиментом.

«Для нас очень важно, что процесс запущен. И тот же „маркет“ дал возможность дизайнерам дешевого входа на рынок: дизайнер только начинает работать, делает небольшое вложение и сразу продается. С другой стороны, это многих расслабляет: не нужно делать бизнес-план, продумывать маркетинг и в целом мыслить на перспективу. Поэтому сейчас необходим этот переход от количества в качество, — объясняет Денисова. — Мы хотим, чтобы белорусские дизайнеры стали ближе к нашим потребителям, но при этом получили фидбэк со стороны международных компаний».

Что касается особенностей женского взгляда на предпринимательство, то, как считает Денисова, женщина привносит в бизнес акцент отношений. Собеседница объясняет, что старается выстраивать свои бизнес-процессы таким образом, чтобы во главе угла стояла не столько выгода, сколько выгода и отношения. Для женщины очень важны долгосрочные отношения. Она может позволить себе проиграть в краткой перспективе и выиграть в более длительной. И это то самое создание комфорта, которое для женщины является естественным.

По мнению предпринимателя, сейчас реализация женщины происходит не только через рождение детей. Важную роль в индивидуализации женщины сыграло появление контрацептивов, когда она освободилась от бремени необходимости деторождения, и сама стала принимать решения. До этого женщина находилась в сугубо подчиненном положении, потому что родить и вырастить ребенка очень сложно.

- Хорошо быть погруженной полностью в семью, с одной стороны, но с другой — мы же все люди и, оглядываясь на свою жизнь, мы понимаем, что видели за это время, какой опыт приобрели. И вспоминать только о доме не так интересно. Еще лет пятнадцать назад быть домохозяйкой считалось даже престижным, это означало, что у тебя успешный муж и ты можешь себе позволить не работать. Но сейчас это немного стыдно.

Денисова смотрит на свое дело, как на некий интерес, который помогает ей развиваться и ощущать вкус жизни.

«Важен не столько признак пола, сколько способность нести и делиться энергией с другими»

Есть мнение, что в современном мире человек успевает реализовать от трех до пяти разных карьер, и этом плане Ольга Пулко не исключение. Она работала в транспортной компании, преподавателем, был у нее и опыт малого бизнеса. Но несмотря на бурное развитие, это предприятие не достигло тех результатов, к которым стремилось. Но вскоре родился ребенок, который, по словам Пулко, стал для нее источником вдохновения.

«Это то состояние, когда весь твой творческий потенциал, долгое время ждавший наступления своего часа, вырывается наружу. И я, впечатлившись вальдорфским подходом к воспитанию, стала проектировать деревянные игрушки, — рассказывает предпринимательница. — В то время на мою беду или на счастье муж закупил деревообрабатывающее оборудование для производства мебели, а я, увидев остатки материала, подумала, что из них можно сделать замечательные кубики».

В итоге от изначальной задумки производства мебели остались только кубики, оборудование и материал. Первые варианты изготавливались в единичных экземплярах для своего ребенка и детей друзей. По словам Пулко, как бизнес тогда это не рассматривалось — было лишь ощущение удовольствия от радости малышей.



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«И позже, концентрируясь на самом увлекательном и полезном, я разработала конструктор, который многие сейчас знают под названием „Вышегор“. Родные меня поддерживали. А о каких-то средствах речь тогда не шла, потому что это все еще не было бизнесом», — поясняет Пулко.

Только после полутора лет тестирования конструктора «на кухне», предпринимательница решила принять участие в одном из семейных мероприятий, чтобы понять, может ли продукт быть интересен за пределами близкого круга людей. В итоге услышанное привело к готовым моделям конструктора в трех комплектациях в декабре 2016 года, а спустя полтора месяца был получен сертификат.

«Теперь наступило время, когда нам пора мыслить критериями и цифрами. Мы заинтересованы в дальнейшем продвижении нашего продукта. Ведем переговоры с заинтересованными сторонами в РБ и за ее пределами и работаем над расширением линейки продукта», — рассказывает Пулко.

«Вышегор», продолжает предпринимательница, участвует в организации праздников для детей, являются партнерами многих семейных мероприятий и смотрит в сторону благотворительности.

Подробнее о проекте конструктора TUT.BY писал в материале об этапе Presentation Pitch «Конкурса предпринимательских идей» ИПМ.

По мнению Пулко, изначальное предназначение женщины — создание семьи и воспитание детей. И, как кажется предпринимательнице, важно поддерживать и сопровождать женщину именно в этом. Тогда имея надежные тылы, у женщины, появится больше времени, пространства для творчества и действий, чтобы реализовать себя в том числе и в сфере бизнеса.

«Важен не столько признак пола, сколько способность нести и делиться энергией с другими. Харизматичный, улыбающийся, позитивно настроенный и глубокий человек всегда будет привлекать к себе и интерес и результат вне зависимости от его гендерной принадлежности», — резюмирует Пулко.