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Год новых женщин в белорусской политике
08.03.2017 10:49 — Новости Экономики | Tut.by
За последний год представительниц прекрасного пола стало заметно больше в не самой нежной сфере — политике и руководстве государством. Женщина возглавила администрацию президента, вырос процент женщин в парламенте, женщины же представляют в нем оппозицию. Волна протестов против декрета о тунеядцах также вынесла наверх нескольких ярких женщин-активисток.
Главный в стране «гибкий организатор»
Александр Лукашенко часто доверял женщинам высокие посты: уже больше 20 лет выборы проводит Лидия Ермошина, дважды женщины возглавляли Нацбанк, теперь под напором гендерного равноправия пала Администрация президента. При назначении Натальи Кочановой президент
Александр Лукашенко отметил, что Кочанова — это опытный государственный деятель, очень преданный государству человек. «Человек, пришедший снизу. Для меня это очень важно», — сказал глава государства.
На повышение в Администрации пошла и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. На нее
Другое заметное повышение — в состав ЦИК на его вторую позицию, секретаря, вошла Елена Дмухайло, возглавлявшая до этого организационно-правовую службу. На посту секретаря ЦИК Дмухайло заменила скоропостижно умершего Николая Лозовика, одно из двух ключевых медийных лиц ведомства.
Парламентское пополнение
В Палату представителей по итогам последних выборов
Среди них певица Ирина Дорофеева, главный оториноларинголог Людмила Макарина-Кибак, генсек Белорусского Общества Красного Креста Ольга Мычко, директор Замкового комплекса «Мир» Ольга Попко и др.
Но сенсацией тех выборов стало попадание в парламент непровластных депутатов. Вернее — депутаток. Это директор «Товарищества белорусского языка им. Франциска Скорины» Елена Анисим и активистка ОГП Анна Канопацкая.
Они обе дали
Активистки маршей «нетунеядцев»
Политики иногда запаздывали в регионы на акции протеста против декрета о тунеядцах, иногда их
Пока Папковой не было, ее оказалось есть кому заменить. Почти 15 тысяч просмотров на Youtube (на момент публикации этого текста) набрала эмоциональная речь молодой домохозяйки из Бреста.
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А в Витебске на
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За последний год представительниц прекрасного пола стало заметно больше в не самой нежной сфере - политике и руководстве государством.
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