За последний год представительниц прекрасного пола стало заметно больше в не самой нежной сфере — политике и руководстве государством. Женщина возглавила администрацию президента, вырос процент женщин в парламенте, женщины же представляют в нем оппозицию. Волна протестов против декрета о тунеядцах также вынесла наверх нескольких ярких женщин-активисток.

Главный в стране «гибкий организатор»

Александр Лукашенко часто доверял женщинам высокие посты: уже больше 20 лет выборы проводит Лидия Ермошина, дважды женщины возглавляли Нацбанк, теперь под напором гендерного равноправия пала Администрация президента. При назначении Натальи Кочановой президент сказал , что администрации нужен «тонкий и гибкий организатор происходящих процессов».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Александр Лукашенко отметил, что Кочанова — это опытный государственный деятель, очень преданный государству человек. «Человек, пришедший снизу. Для меня это очень важно», — сказал глава государства.

На повышение в Администрации пошла и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. На нее «навесили » руководство государственной идеологией, сократив главного идеолога Игоря Бузовского, а также — курирование крупнейших госСМИ и проведение брифингов.



Фото с сайта euroradio.fm

Другое заметное повышение — в состав ЦИК на его вторую позицию, секретаря, вошла Елена Дмухайло, возглавлявшая до этого организационно-правовую службу. На посту секретаря ЦИК Дмухайло заменила скоропостижно умершего Николая Лозовика, одно из двух ключевых медийных лиц ведомства.

Парламентское пополнение

В Палату представителей по итогам последних выборов вошло 38 женщин (34% всех депутатов), что на 9 больше, чем было в прошлом составе.

Среди них певица Ирина Дорофеева, главный оториноларинголог Людмила Макарина-Кибак, генсек Белорусского Общества Красного Креста Ольга Мычко, директор Замкового комплекса «Мир» Ольга Попко и др.

Но сенсацией тех выборов стало попадание в парламент непровластных депутатов. Вернее — депутаток. Это директор «Товарищества белорусского языка им. Франциска Скорины» Елена Анисим и активистка ОГП Анна Канопацкая.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Они обе дали интервью TUT.BY после выборов, а затем пустили нас на свои депутатские приемы. Анна Канопацкая — в поселке Сокол , Елена Анисим — в электричке до Городеи и своем кабинете там.

Активистки маршей «нетунеядцев»

Политики иногда запаздывали в регионы на акции протеста против декрета о тунеядцах, иногда их задерживали по дороге . Тогда слово брали местные активисты. Одна из них, Наталья Папкова, на акции в Бресте 19 февраля настолько напрягла местные власти, что к следующему маршу 5 марта ее поместили на обследование в психоневрологический диспансер. Соседи якобы сообщили прокурору о ее попытке суицида. Сама активистка, вышедшая на волю 6 марта, эти подозрения отвергает.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Пока Папковой не было, ее оказалось есть кому заменить. Почти 15 тысяч просмотров на Youtube (на момент публикации этого текста) набрала эмоциональная речь молодой домохозяйки из Бреста.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



А в Витебске на акции протеста прославилась уборщица из детского сада Светлана Ботвич. Женщина решительно выходила вперед и произносила довольно смелые вещи. С легкой руки журналистов ее назвали «витебской Жанной д’Арк».



Фото: Сергей Серебро

Привела Светлану на акцию «обида за белорусский народ» и «несправедливость, с которой к нему относится власть». «Письмо счастья» из налоговой пришло ее мужу.

— Может, поначалу мне и было страшно, но потом другие эмоции захлестнули страх. Я выговорилась. И очистилась, как говорят в церкви, — признается Светлана.

А редакция TUT.BY поздравляет всех женщин, занимаются они политикой или нет, с 8 марта. Пусть в вашей жизни всегда будет весна!