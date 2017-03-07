Почему у фазана длинный хвост и причем тут 8ое марта? Об этом написал самый известный ИТ-бизнесмен Беларуси Виктор Прокопеня в своем посте на Фейсбуке .



Фото из личного архива Виктора Прокопени

Как-то я прочитал интересную книжку The Mating Mind (Geoffrey Miller). Джефри Миллер, профессор Стэнфордского университета по когнитивной психологии, приводит очень убедительные, академически обоснованные доказательства того, что хвост у фазана был следствием предпочтений самок фазанов. В определенный момент, самки фазанов начали отдавать предпочтение тем фазанам, у которых был длиннее и симпатичнее хвост. В итоге, если верить Дарвину, то вследствие эволюции и этих предпочтений, прошло какое-то количество поколений и, сейчас, мы можем любоваться огромными, украшенными удивительными рисунками хвостами фазанов.

Хвост фазана Миллер называет орнаментом. Почти у всех видов орнаментация существенно выше у мужчин, чем у женщин и, женщины делают выбор преимущественно самцов, у которых более развитый орнамент. Эволюционная логика выбора самца с большим хвостом, по мнению автора, в том, что раз уж птенчик отрастил себе такой хвостище, значит у его организма точно были силы и энергия на все остальные органы — значит здоровая особь — значит будет лучше потомство — значит надо с ним дружить :)

В общем орнамент это такая реклама генов :) Интересно, что сексуальная селекция работает как венчурный капитализм. Она отдает предпочтение чему-то секси, задолго до того как это что-то показывает вероятность получения преимущества в битве за выживание.

Фазаны не одиноки в наличии орнаментации. У петухов есть гребешок, у оленей рога и т.д. Каждое новое поколение проходит через врата женского выбора. История романтических отношений каждого из нас имеет историю измеряемую в годах или в десятках лет. Наши же гены имели возможность наслаждаться каким-то количеством успешных романтических историй в каждом предшествующем поколении на протяжении последних 500 млн лет.

Так вот! Теория Миллера в том, что в определенный момент у какой-то группы обезьянок женского рода поменялись предпочтения и, они начали отдавать предпочтения более умным самцам. Тем, кто рассказывал более интересные истории, тем, у кого было лучшее чувство юмора, тем, у кого лучше развита эмпатичность, тем, у кого больше словарный запас и т.д. В итоге, у нашего вида, опять же, по мнению автора, начали рости мозги и с каждым новым поколением к среднему IQ популяции прибавлялось какое-то количество пунктов.

В известной сказке, Шахерезада остановила убийство девушек своего города безумным Шахрияром рассказывая ему каждую ночь новую историю чем открыла ему оазис очарования в пустыне поиска новизны в сексуальных отношениях. В реальной жизни, красота историй, рассказываемых мужчинами, была тем фактором, по которому женщины обезьянки выбирали себе спутника жизни. Прошло сколько-то тысяч лет и вот — мы больше не едим друг друга, у нас есть самолеты с Wi-Fi и мы готовимся к появлению роботизированных автомобилей и коммерческим полетам на Марс.

Поэтому! Дорогие! Любимые! наши женщины! Весь этот прогресс исключительно благодаря вам! :) Если бы не вы — мы бы все еще бегали по саванне от леопардика и мылись только тогда когда он нас загнал в наконец-то в речку! Все эти дроны, искусственный интеллект, компьютеры и вся вся вся красота — и вообще все что у нас есть — это все ТОЛЬКО и исключительно благодаря вам! Вы самые самые лучшие и самые самые прекрасные представительницы человечества! Все что я написал, это конечно всего лишь теория, но, а что если он прав? Поэтому больше всего на свете я вам желаю, чтобы ваши предпочтения по выбору партнеров не менялись! :) Тогда у нас точно все будет и дальше так же классно развиваться! Мы победим все болезни, создадим термоядерные электростанции, колонизируем другие звезды и сделаем так что везде будет все прекрасно! :) Ну и, конечно, счастья Вам, любви и тепла! :) С Праздником Весны! :)

P. S. Классный сегодня день :)

P.P.S И про последняя мысль про стресс — раз это такая больная у всех тема — биологи давно доказали что лучший витамин от стресса это витамин Д. Витамин Д выделяется от секса и солнца. Солнца В Беларуси в эту пору года редко. Поэтому, правильно! ходите чаще в солярий! :))