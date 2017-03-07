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Что значит снижение ставки рефинансирования до 15%

08.03.2017 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 мар — Sputnik. Благодаря постепенному снижению ставки рефинансирования займы для белорусских банков станут несколько дешевле.

Что значит снижение ставки рефинансирования до 15%
© Sputnik / Виктор Толочко
Нацбанк с 15 марта снижает ставку рефинансирования до 15%

Национальный банк Беларуси снижает ставку рефинансирования в третий раз с начала года: уже с 15 марта размер ставки составит 15%.

Исходя из определения ставки рефинансирования, она является тем процентом, который забирает центрабанк за денежные займы. Следовательно, снижение ставки означает то, что займы для банков станут несколько дешевле, а в перспективе — и для белорусских граждан. Предполагается, что снижение ставки рефинансирования благоприятно влияет на деловую среду и экономический рост.

Благодаря снижению ставки рефинансирования более привлекательными могут быть и рублевые вклады, а также может быть стабилизирован курс национальной валюты в Беларуси.

На уровне в 15% ставка рефинансирования в Беларуси была в 2005 году. Постепенно снижать ранее повышенную ставку Нацбанк начал в 2016 году — в несколько этапов этот показатель снизили с 24% до нынешнего уровня.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Уже с 15 марта размер ставки рефинансирования в Беларуси будет составлять 15%.

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