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Новая администрация США о правах человека в Беларуси: Власти действуют с полной безнаказанностью
08.03.2017 17:41 — Новости Экономики | Tut.by
В Беларуси по-прежнему невозможна смена власти путем выборов. Отсутствие системы сдержек и противовесов приводит к злоупотреблению ее представителями. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека в 2016 году, в посвященном Беларуси разделе. Документ подписан новым Госсекретарем
В документе указывается, что в Беларуси до сих пор так и не расследовали
Силовые структуры превышают свои полномочия. Задержанные подвергаются жестокому обращению в ходе следствия и в тюрьмах, условия содержания в которых остаются плохими.
Граждане страны подвергаются преследованию и задержаниям за критику власти, за участие в акциях протеста. Судебную систему страны по-прежнему нельзя назвать независимой.
Нарушаются гражданские права и свободы, включая свободу слова, печати, собраний, ассоциаций и религии.
Невозможность получить официальную регистрацию грозит политическим партиям, правозащитным и неправительственным организациям уголовным преследованием.
В докладе также указывается на факты насилия и дискриминации в отношении женщин, детей, людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией; на нарушение прав лиц с ограниченными возможностями; этнических меньшинств; лиц, живущих с ВИЧ / СПИДом.
«Власти на всех уровнях действовали с полной безнаказанностью и не в состоянии принять меры по судебному преследованию или наказанию должностных лиц в государственных и силовых структурах, которые совершили нарушения прав человека», — говорится во вступительной части к докладу.
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