На совещание с участием Александра Лукашенко планируется вынести вопрос материального вознаграждения руководителей банков. Прежние меры по регулированию финансовых аппетитов банкиров, по мнению силовых ведомств, не возымели действия.





«Жирующие» банкиры уже не раз становились мишенью для критических стрел властей. Последний раз — в прошлом году. В итоге в августе 2016 года Нацбанк своим постановлением скорректировал годовые выплаты руководителям (заместителям руководителей) банков независимо от формы собственности. В банках, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет более 50%, величина вознаграждения их руководителям по итогам года не может превышать 10% от прироста чистой прибыли банка за год и 12-ти их окладов. Кроме того, решение о выплате годовых бонусов принимается общим собранием акционеров, причем после утверждения годового бухгалтерского отчета. Средства на эти цели могут быть взяты только из чистой прибыли. При этом должен быть выполнен ряд условий.

Банк не должен иметь на 1-е число месяца, в котором принимается решение о вознаграждении, неисполненных предписаний и действующих мер воздействия со стороны Нацбанка. На ту же дату объем средств, привлеченных банком от нерезидентов Беларуси, должен превышать сумму требований к нерезидентам. Нормативный капитал банка должен соответствовать требованиям законодательства. В банке должны быть сформированы специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе. И, наконец, отношение операционных расходов к прибыли от основной деятельности за отчетный год не должно превышать 50%.

Однако с учетом мнения контролирующих органов данные поручения признаны невыполненными. Такой вывод был озвучен на совещании, состоявшемся в феврале в Нацбанке, рассказали несколько источников. Тем более Александр Лукашенко в ноябре 2016 года заявил о намерении упорядочить доходы банкиров. «В стране кризис, в России кризис. Давайте посмотрим, как живут банкиры. Неплохо живут, лучше, чем в прошлые годы, несмотря на кризис. В том числе по зарплате, кредиты сами себе выдают. В ближайшее время мы наведем там железный порядок», — пообещал президент. «Эти банкиры, они что — деньги зарабатывают? Они наши деньги делят», — добавил он.

Поэтому был озвучен призыв разработать новые подходы в части оплаты труда банкиров. Одна из ключевых новаций — установить оклад руководителей коммерческих банков (частных и государственных) в размере, не превышающем размер оклада председателя правления Национального банка. Даная инициатива, по словам участников совещания, вызвала недовольство банкиров, поскольку предлагаемый размер оклада руководителей баков «не соответствует степени сложности и ответственности за принимаемые решения, будет демотивировать руководителей и вызовет отток специалистов из банковской сферы».

По оценкам ряда экспертов, зарплаты на госслужбе небольшие. В случае с руководителем Нацбанка речь может идти максимум о 1500 долларов. «А оклад это примерно 50% зарплаты», — говорит собеседник.

«Основное напряжение вызывают зарплаты и в госбанках, и в комбанках. Особенно жестко стоит вопрос о годовых бонусах, — рассказывает информированный собеседник. — В первую очередь, в комбанках с участием российского и австрийского капитала. Они исчисляются суммами с пятью нулями в долларовом эквиваленте. У председателей правления банков еще больше. У всех руководителей системы — предправления, замы, директоры департаментов — зарплаты существенно выше чем в Нацбанке и на госслужбе. Сейчас ряд экс-руководителей комбанков на госслужбе. Это также порождает напряжение».

Еще один собеседник считает, что вопрос в не очень активной позиции руководства Нацбанка. «Ведь тема зарплат в банках вставала и раньше не раз, но прежнее руководство находило аргументы для руководства страны. Нынешнее, видимо, не хочет отстаивать. Само же большую зарплату уже не получает», — считает источник. До прихода в Нацбанк Павел Каллаур возглавлял белорусскую «дочку» российского ВЭБа. «Дело не в том, что Каллаур не защищает [банковскую] систему. Прежние руководители имели другое влияние. Петр Петрович [Прокопович] - герой Беларуси, Надежда Андреевна [Ермакова] также имеет больший [политический] вес. Павел Владимирович воспринимается как классический банкир, который со всеми в одной упряжке», — аргументирует представитель частного банка.

Опрошенные банкиры в один голос считают, что «зарплата должна быть рыночной». Даже предлагают «повысить зарплату» руководству Нацбанка. В случае, если доходы урежут, ситуация будет развиваться «по двум сценариям». «Квалифицированные банкиры будут покидать страну. Некоторые представители российских банков уже сказали, что им проще уехать работать в смоленские филиалы своих материнских структур. Второй момент — получение теневых доходов. Наличие высокой зарплаты снижает охоту рисковать и участвовать в сомнительных операциях. Пару лет назад один банкир, имея невысокий оклад, позволял себе два раза в год летать на отдых с молодой женой и детьми, тратил деньги на другие недешевые покупки. Естественно им заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Все узнали, откуда деньги», — считает руководитель банка из первой десятки.

В 2016 году силовики серьезно пошерстили банковские ряды. «Контролеры месяца 4 в общей сложности сидели в банках», — говорит директор валютного департамента одного из банков.

Известны три факта задержания сотрудниками Комитета госбезопасности двух топ-менеджеров Беларусбанка и главы Банковского процессингового центра. По информации TUT.BY, в ходе расследования этих дел вскрылись новые эпизоды, в результате которых лишись своих должностей председатели правления Беларусбанка и Белинвестбанка. Были задержаны два высокопоставленных сотрудника Нацбанка. «И то это та информация, которая лежит на поверхности», — рассказали собеседники.

Банкиры говорят, что уже устали от тиражирования «мифа о жирующих банкирах». «У нас почему-то все критикуют банкиров из-за высоких доходов. Но давайте посмотрим хоккейное „Динамо“. Там приглашают легионеров и соглашаются платить очень высокие по белорусским меркам зарплаты. Почему? Потому что понимают, что такова конъюнктура, рыночная ситуация в хоккее. Не заплатим ему, есть риск, что пригласит кто-то из конкурентов», — парирует высокооплачиваемый банкир.

Представитель частного белорусского банка считает, что возможное выравнивание окладов не грозит потерей доходов руководителям успешных банков. «Мы уже сейчас ограничены коэффициентом 8 к средней зарплате в банке. Введут оклад [предправления Нацбанка], возможно, будем ситуацию корректировать с учетом прибыли, премий, бонусов и так далее. Должно по итогу то на то выйти. Поэтому мы пока не паникуем. Конечно, сложнее станет тем банкам, которые работают без прибыли», — пояснил он.

«Новые подходы к материальному стимулированию руководителей банков в настоящее время еще рассматриваются. Ожидается, что в скором времени они будут вынесены для обсуждения на совещании с участием главы государства», — рассказал источник, близкий к Нацбанку.