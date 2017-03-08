Он заостряет внимание на том, что по нормативу на каждую квартиру в доме предусмотрено машиноместо в подземном паркинге и еще 25% мест для общего пользования. «Но машиноместа в гаражах не покупают вообще. Они лежат мертвым грузом у всех застройщиков», — уточняет Хаютин.

Эксперт полагает, что если государство заставляет строить гаражи, то оно должно дать людям возможность их приобретать. Это могут быть либо целевые кредиты, либо долгосрочная аренда с правом выкупа и др.

По нормативам подземный паркинг должен быть оборудован современными системами пожаротушения и вентиляции. Если площадь машиноместа составляет 12 кв.м, то для въезда и выезда автомобиля общая площадь в паркинге должна насчитывать в среднем 35-40 кв.м. Кроме того, необходимо построить кровлю специальной конструкции, сделать внутреннюю отделку. В итоге стоимость машиноместа в паркинге достигает $300/кв.м.

В Минске на отселение людей, проживающих на одном гектаре земли в частном секторе, застройщику надо потратить $3,5-4 млн. При этом по существующим нормам плотности застройки построить на этой площадке можно в лучшем случае 10 тыс. кв.м жилья. «Вот и получается, что только с учетом отселения стоимость квадратного метра жилья увеличивается на $350», — дополняет генеральный директор.

— У нас в стране есть две параллельные экономики в строительстве жилья. Одна, когда государство освобождает застройщиков от всех забот по строительству машиномест, инфраструктуры, дорожно-транспортной сети, и покупатели получают дешевые квартиры без учета всех этих затрат. Вторая экономика — это когда дом строится с учетом всех обременений, там и цена квадратного метра совсем другая, — говорит Хаютин. — Да, полагаю, что ради удешевления строящегося жилья можно и не производить переоценку основных средств на предприятиях строительной индустрии и не начислять амортизацию. Но за три года можно «вымыть» все оборотные средства, так что и гвоздей будет не на что купить. Если проведена модернизация производства, то она должна окупиться, и дешевого быть ничего не может.



