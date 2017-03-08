— Владельцы сразу обозначили, что хотят сделать перепланировку: в комнате с панорамным остеклением расположить столовую или гостиную. По стилю ярко выраженных требований у хозяев не было, они лишь обозначили, что квартира должна быть современной. Так мы и сделали, смешав разные стили в одном интерьере. По цветовому решению были высказаны предпочтения к ахроматической гамме с яркими акцентами.

Также хозяева обозначили, что им нужна небольшая рабочая зона и много шкафов для хранения одежды. В связи с этим были установлены не только шкафы, но и создана небольшая гардеробная комната, — рассказала Марина Басалай.