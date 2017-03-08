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Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт
09.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Двухкомнатная квартира площадью 60 кв.м находится в новом доме. Изначально в ней была отделена перегородкой спальня. Кухня, гостиная и прихожая представляли собой единое пространство. В спальне были установлены большие окна в пол с хорошим видом на город, из-за чего владельцы решили сделать вместо нее кухню. Убрав перегородку, удалось объединить гостиную и кухню, на месте которой оказалась спальня. С переносом кухни не возникло никаких проблем, так как не было нужды перемещать коммуникации. Стояк, расположенный в ванной комнате, стал еще ближе к кухне.
— Владельцы сразу обозначили, что хотят сделать перепланировку: в комнате с панорамным остеклением расположить столовую или гостиную. По стилю ярко выраженных требований у хозяев не было, они лишь обозначили, что квартира должна быть современной. Так мы и сделали, смешав разные стили в одном интерьере. По цветовому решению были высказаны предпочтения к ахроматической гамме с яркими акцентами.
Также хозяева обозначили, что им нужна небольшая рабочая зона и много шкафов для хранения одежды. В связи с этим были установлены не только шкафы, но и создана небольшая гардеробная комната, — рассказала Марина Басалай.
Пройдемся по чистовым отделочным материалам. В прихожей на полу выложена плитка светлого цвета, стены покрашены в темно-грифельный оттенок. Потолок — гипсокартон. В качестве акцента на стене и потолке в прихожей использованы светодиодные профили, которые на фоне темной стены выглядят очень эффектно. В прихожей установлен шкаф с темным матовым фасадом. В его центре создана ниша — открытая полка, внутри которой установлен псевдолюк. Внутри него спрятаны счетчики. Одна боковая сторона шкафа оформлена в зеркало, чтобы он не казался слишком громоздким.
Переходим в кухню-гостиную. Здесь также цветовая гамма сосредоточена на монохромных оттенках. Г-образная эргономичная и сдержанная кухня вносит лофтовые нотки в интерьер. Столовая зона на шесть персон находится прямо возле панорамного освещения. В кухне на полу использована плитка, в гостиной — паркет. Стены покрашены, на потолке — гипсокартон со светодиодными акцентами.
Гостевая зона объединена по цветовой гамме с кухней. Интересно оформлена стена в зоне TV: здесь установлены П-образные алюминиевые профили, а между ними заложена штукатурка, подобранная в тон краске на стенах.
— Стены в спальне было решено оформить в однотонные обои от российского производителя. Акцентом здесь выступает роспись по штукатурке от тех же мастеров, которые оформляли стену за зоной TV. В спальне есть шкаф, а также небольшая гардеробная.
Вообще, весь интерьер сложно назвать мягким, семейным. Он даже не молодежно-лофтовый, он брутальный, жесткий. Желтые оттенки хорошо сочетаются с грифельно-темным цветом. Только балкон выбивается из общей достаточно брутальной концепции — его можно назвать милым, хипстерским даже. Светлая цветовая гамма, текстиль делают это небольшое помещение идеальным для вечерних чаепитий.
— На работы в этом ремонте было затрачено $9 тыс., на черновые материалы — $4 тыс., на чистовые — $9,3 тыс.
Фото: Павел Садовский, рендеры — авторская работа дизайн-студии Studio 57.
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