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Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт

09.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт

Двухкомнатная квартира площадью 60 кв.м находится в новом доме. Изначально в ней была отделена перегородкой спальня. Кухня, гостиная и прихожая представляли собой единое пространство. В спальне были установлены большие окна в пол с хорошим видом на город, из-за чего владельцы решили сделать вместо нее кухню. Убрав перегородку, удалось объединить гостиную и кухню, на месте которой оказалась спальня. С переносом кухни не возникло никаких проблем, так как не было нужды перемещать коммуникации. Стояк, расположенный в ванной комнате, стал еще ближе к кухне. 

Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт

Далее, дизайнер предложила расширить ванную комнату, чтобы вместить туда как душевую кабину, так и большую угловую ванную. Также сюда поместился хозяйственный шкаф, стиральная и сушильная машины. Еще был немного расширен балкон, где была установлена система «теплый пол». 

Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт
Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт

— Владельцы сразу обозначили, что хотят сделать перепланировку: в комнате с панорамным остеклением расположить столовую или гостиную. По стилю ярко выраженных требований у хозяев не было, они лишь обозначили, что квартира должна быть современной. Так мы и сделали, смешав разные стили в одном интерьере. По цветовому решению были высказаны предпочтения к ахроматической гамме с яркими акцентами.

Также хозяева обозначили, что им нужна небольшая рабочая зона и много шкафов для хранения одежды. В связи с этим были установлены не только шкафы, но и создана небольшая гардеробная комната, — рассказала Марина Басалай.

Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт

Пройдемся по чистовым отделочным материалам. В прихожей на полу выложена плитка светлого цвета, стены покрашены в темно-грифельный оттенок. Потолок — гипсокартон. В качестве акцента на стене и потолке в прихожей использованы светодиодные профили, которые на фоне темной стены выглядят очень эффектно. В прихожей установлен шкаф с темным матовым фасадом. В его центре создана ниша — открытая полка, внутри которой установлен псевдолюк. Внутри него спрятаны счетчики. Одна боковая сторона шкафа оформлена в зеркало, чтобы он не казался слишком громоздким. 

Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт
Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт
Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт

Переходим в кухню-гостиную. Здесь также цветовая гамма сосредоточена на монохромных оттенках. Г-образная эргономичная и сдержанная кухня вносит лофтовые нотки в интерьер. Столовая зона на шесть персон находится прямо возле панорамного освещения. В кухне на полу использована плитка, в гостиной — паркет. Стены покрашены, на потолке — гипсокартон со светодиодными акцентами. 

Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт
Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт
Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт
Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт
Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт
Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт
Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт

Гостевая зона объединена по цветовой гамме с кухней. Интересно оформлена стена в зоне TV: здесь установлены П-образные алюминиевые профили, а между ними заложена штукатурка, подобранная в тон краске на стенах.

— Стены в спальне было решено оформить в однотонные обои от российского производителя. Акцентом здесь выступает роспись по штукатурке от тех же мастеров, которые оформляли стену за зоной TV. В спальне есть шкаф, а также небольшая гардеробная. 

Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт
Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт
Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт
Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт

Вообще, весь интерьер сложно назвать мягким, семейным. Он даже не молодежно-лофтовый, он брутальный, жесткий. Желтые оттенки хорошо сочетаются с грифельно-темным цветом. Только балкон выбивается из общей достаточно брутальной концепции — его можно назвать милым, хипстерским даже. Светлая цветовая гамма, текстиль делают это небольшое помещение идеальным для вечерних чаепитий.  

Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт
Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт
Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт

Санузел выполнен в рамках концепции общего стиля: монохромная цветовая гамма, деревянные вкрапления, однотонность. Как мы упоминали выше, за счет расширения в ванную комнату поместилось все необходимое. 

Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт
Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт
Секреты дизайнеров. Кардинальная перепланировка «двушки» и брутальный ремонт

— На работы в этом ремонте было затрачено $9 тыс., на черновые материалы — $4 тыс., на чистовые — $9,3 тыс.

Фото: Павел Садовский, рендеры — авторская работа дизайн-студии Studio 57. 

 
 
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Мы продолжаем знакомиться с работами минских дизайн-студий. Сегодня расскажем о проекте Studio57.by от дизайнера Марины Басалай. Она показала проект квартиры, где была...

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