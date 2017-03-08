МИНСК, 9 мар — Sputnik. Национальный банк Беларуси уже с 15 марта снизит ставку рефинансирования с 16 до 15% годовых, вместе с ней снижаются и ставки по поддержке и изъятию денежной ликвидности. Также с 15 марта снижаются ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям по поддержке текущей ликвидности банков — с 20 до 18% годовых, и ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности — с 11 до 10%.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Эксперт о снижении ставки рефинансирования и возврате газового долга

Порог уже почти достигнут

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики, к концу 2017 года ставка рефинансирования может быть снижена до 14-16% годовых.

В предыдущий раз банк уменьшал ставку месяц назад: с 15 февраля она была снижена также на один процентный пункт — с 17 до 16%. В первый раз в текущем году регулятор снизил ставку 18 января — до 17% годовых после ставки в 18% годовых, установленной с 17 августа 2016 года.

Таким образом, в текущем году это будет уже третьим снижением ставки. В 2016 году ставка рефинансирования снижалась 4 раза, а в 2015 году — всего один раз.

В последний раз ставки опускались до подобного уровня в 2011 году — в первом полугодии этого года, до перехода к единому рыночному валютному курсу, который девальвировал белорусский рубль в три раза, ставки колебались на уровне 12-16% до июня 2011 года. Затем ставка постепенно росла и на конец 2011 года составила 45% годовых — это был своеобразный исторический максимум.

Ранее белорусские эксперты в банковской сфере отмечали, что, возможно, Нацбанк в 2017 году будет, после февральского снижения, опускать ставку рефинансирования более плавными шагами — в половину процентного пункта. Однако регулятор решил быть прогрессивным.

Почему Нацбанк снизил ставку?

В самом НБРБ это решение объяснили замедлением инфляции и положительными тенденциями на валютном и депозитном рынках страны.

Так, в Нацбанке, поясняя решение правления, отметили, что инфляция продолжает снижаться, и ее замедление происходит более значительными темпами, чем ожидалось ранее. Прирост потребительских цен, по обновленной оценке, в феврале-апреле 2017 года не превысит 8% в годовом выражении.

Усиление тенденции замедления инфляции связано с укреплением белорусского рубля в январе-феврале 2017 года, которое обусловлено значимым превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее на внутреннем валютном рынке. Чистое предложение валюты сформировалось в основном за счет продажи валюты населением на фоне сбалансированности операций субъектов хозяйствования. Складывающиеся монетарные условия остаются базовым фактором, сдерживающим инфляцию.

Средняя широкая денежная масса в феврале 2017 года по отношению к февралю 2016 года увеличилась на 1% (без учета изменения рублевого эквивалента валютной составляющей денежной массы). На депозитном рынке сохраняется положительная динамика вкладов населения в белорусских рублях с учетом привлекательного уровня их доходности в реальном выражении.

Дальнейшее замедление инфляционных процессов, а также сохранение позитивных тенденций на валютном и депозитном рынках позволит сохранить в ближайшие месяцы направленность процентной политики на снижение процентных ставок в экономике, отметили в Нацбанке.

Что будет со ставками по кредитам и депозитам?

В Беларуси ставка рефинансирования определяет размер ставок по кредитам как для юрлиц, так и для физических лиц, на ее основе также рассчитываются ставки по депозитам для всех категорий заемщиков, в том числе льготников. Твердых ставок — то есть ставок, не зависящих от уровня ставки рефинансирования, а утвержденных банками на весь срок займа или вклада — на банковском рынке страны относительно немного.

Таким образом, снижение ставки рефинансирования благоприятно влияет на деловую среду и экономический рост, поскольку делает денежные ресурсы более доступными для предприятий, а гражданам позволяет брать более дешевые кредиты как на потребительские нужды, так и на покупку и строительство недвижимости.

В то же время, снижение ставки рефинансирования означает и снижение ставок по депозитам — как по рублевым, так и по валютным. Однако регулятор стремится поддерживать реальные ставки по депозитам на положительном уровне, чтобы не допустить оттока банковских вкладов.