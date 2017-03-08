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Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2017 года
09.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Минувшая зима прошла для рынка долгосрочной аренды без потрясений, которые в 2015 и 2016 годах часто выбивали его из колеи. Главным гарантом спокойной ситуации был стабильный, временами укрепляющийся курс доллара. В отличие от прошлых лет у спроса на
Предложение квартир продолжает восстанавливаться после традиционного новогоднего спада. Общее количество свободных квартир на рынке увеличилось на 4,9%. Наиболее популярных 1-комнатных квартир стало больше на 6,8%, “двушек” на 2,2%, “трёшек” – сразу на 9%.
Текущий уровень предложения является максимальным за последние 6 месяцев. Тем не менее, по сравнению с февралём 2016 года квартир на рынке стало меньше на внушительные 22%. Если такая же пропорция к прошлогоднему уровню сохранится и летом, студенческий ажиотаж в этом году может оказаться довольно сильным. Масло в огонь подливает и тот факт, что во многих ВУЗах летом будет двойной выпуск, а значит в столице останется больше иногородних выпускников.
Цены на квартиры, которые появились на рынке в феврале, не были ниже, чем у остальных. Демпинговать в условиях стабильного курса собственники не хотят и в основной массе удерживают цены. Учитывая, что в первую очередь с рынка вымываются самые бюджетные варианты, это приводит к росту среднего ценового уровня.
На конец февраля средние ставки аренды квартир в Минске составили:
1-комнатные квартиры — $226 (рост к январскому уровню на 2,3%);
2-комнатные квартиры — $284 (рост на 1,1%);
3-комнатные квартиры — $356 (снижение на 0,6%).
Так выглядит ситуация с арендными ставками в микрорайонах Минска по результатам февраля:
Рост арендных ставок на фоне снижающихся
На фоне динамики ставок по валютным депозитам этот рост выглядит ещё более внушительным. Впервые за последние 5 лет средняя доходность от сдачи квартиры в аренду на 2 процентных пункта превысила доход от лучших валютных депозитов.
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По мере приближения весны выбор на рынке долгосрочной аренды жилья растёт. Но, в отличие от прошлых лет, новые арендодатели не спешат выставлять цены ниже рынка.
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