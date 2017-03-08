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Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2017 года

09.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Минувшая зима прошла для рынка долгосрочной аренды без потрясений, которые в 2015 и 2016 годах часто выбивали его из колеи. Главным гарантом спокойной ситуации был стабильный, временами укрепляющийся курс доллара. В отличие от прошлых лет у спроса на аренду квартир в Минске не было ярко выраженного девальвационного всплеска, когда многие меняли квартиры, не добившись от собственника скидки. В то же время не было этой зимой и глубоких “просадок” в активности арендаторов. В целом можно сказать, что спрос в январе и феврале был достаточно стабильным.

Предложение квартир продолжает восстанавливаться после традиционного новогоднего спада. Общее количество свободных квартир на рынке увеличилось на 4,9%.  Наиболее популярных 1-комнатных квартир стало больше на 6,8%, “двушек” на 2,2%, “трёшек” – сразу на 9%.

Текущий уровень предложения является максимальным за последние 6 месяцев. Тем не менее, по сравнению с февралём 2016 года квартир на рынке стало меньше на внушительные 22%. Если такая же пропорция к прошлогоднему уровню сохранится и летом, студенческий ажиотаж в этом году может оказаться довольно сильным. Масло в огонь подливает и тот факт, что во многих ВУЗах летом будет двойной выпуск, а значит в столице останется больше иногородних выпускников.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2017 года

Цены на квартиры, которые появились на рынке в феврале, не были ниже, чем у остальных. Демпинговать в условиях стабильного курса собственники не хотят и в основной массе удерживают цены. Учитывая, что в первую очередь с рынка вымываются самые бюджетные варианты, это приводит к росту среднего ценового уровня.

На конец февраля средние ставки аренды квартир в Минске составили:

1-комнатные квартиры — $226 (рост к январскому уровню на 2,3%);

2-комнатные квартиры — $284 (рост на 1,1%);

3-комнатные квартиры — $356 (снижение на 0,6%).

Цены на аренду оттолкнулись от “дна”

По сравнению с минимальными значениями прошлой весны аренда 1-комнатной квартиры в Минске подорожала в среднем на 19,6%, 2-комнатной – на 11,3%, а 3-комнатной – на 5,6%. 

Так выглядит ситуация с арендными ставками в микрорайонах Минска по результатам февраля:

Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2017 года
Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2017 года

Рост арендных ставок на фоне снижающихся цен на квартиры привёл к тому, что инвестиционная привлекательность аренды вновь улучшилась. По итогам февраля индекс доходности аренды поднялся до отметки в 5,81%, что является самым высоким показателем за последние 1,5 года.

На фоне динамики ставок по валютным депозитам этот рост выглядит ещё более внушительным. Впервые за последние 5 лет средняя доходность от сдачи квартиры в аренду на 2 процентных пункта превысила доход от лучших валютных депозитов.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2017 года
 
Теги: Минск
 
 
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По мере приближения весны выбор на рынке долгосрочной аренды жилья растёт. Но, в отличие от прошлых лет, новые арендодатели не спешат выставлять цены ниже рынка.

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