Минувшая зима прошла для рынка долгосрочной аренды без потрясений, которые в 2015 и 2016 годах часто выбивали его из колеи. Главным гарантом спокойной ситуации был стабильный, временами укрепляющийся курс доллара. В отличие от прошлых лет у спроса на аренду квартир в Минске не было ярко выраженного девальвационного всплеска, когда многие меняли квартиры, не добившись от собственника скидки. В то же время не было этой зимой и глубоких “просадок” в активности арендаторов. В целом можно сказать, что спрос в январе и феврале был достаточно стабильным.

Предложение квартир продолжает восстанавливаться после традиционного новогоднего спада. Общее количество свободных квартир на рынке увеличилось на 4,9%. Наиболее популярных 1-комнатных квартир стало больше на 6,8%, “двушек” на 2,2%, “трёшек” – сразу на 9%.

Текущий уровень предложения является максимальным за последние 6 месяцев. Тем не менее, по сравнению с февралём 2016 года квартир на рынке стало меньше на внушительные 22%. Если такая же пропорция к прошлогоднему уровню сохранится и летом, студенческий ажиотаж в этом году может оказаться довольно сильным. Масло в огонь подливает и тот факт, что во многих ВУЗах летом будет двойной выпуск, а значит в столице останется больше иногородних выпускников.



