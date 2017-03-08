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Venture Day Minsk – главное стартап событие весны!

09.03.2017 11:31 — Новости Экономики | БДГ  
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12 апреля в Минске пройдет международная англоязычная стартап-конференция Venture Day Minsk, которая соберет в одном месте основателей стартапов, инвесторов, чтобы поделиться опытом и вдохновением на пути создания технологических компаний и продуктов, которые покорят мир.

Организатором мероприятия выступает группа компаний «БЕЛБИЗ», партнер – Агентство США по международному развитию (USAID).

КТО?

Ценным опытом, горячими кейсами, примерами ошибок и успеха поделятся:

  1. Майк Батчер, Editor At Large @ TechCrunch (Великобритания);
  2. Аркадий Добкин, Founder & CEO @ EPAM (Беларусь);
  3. Мантас Алексиевас, SEED Program Manager @ Google (Литва);
  4. Кен Сингер, Head of entrepreneurship and tech center @ Berckeley University (США);
  5. Уилл Кардвелл, Partner @ Courage Venture, Founder and Director @ Aalto Center for Entrepreneurship (Финляндия);
  6. Татьяна Маринич, Cofounder & CEO @ BELBIZ Group of Companies (Беларусь);
  7. Сергей Гончар и Евгений Невгень, Co-Founders @ MSQRD (Беларусь);

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Купить билет на конференцию можно ЗДЕСЬ.

8 часов нетворкинга, интерактива, новых знаний от лидеров мировой стартап экосистемы. 500+ участников из 11 стран.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ?

Спикеры из всемирно известных венчурных фондов, акселераторов и корпораций, а также нашумевшие беларусские и международные стартапы соберутся, чтобы обсудить:

  • внедрение искусственного интеллекта в систему технологий будущего;
  • секреты успешных переговоров с инвесторами;
  • как заставить лучшие технологические СМИ писать о вашем стартапе;
  • проблемы, c которыми сталкивается компания при быстром росте;
  • перспективные стартапы Беларуси.

Venture Day Minsk - это больше, чем просто конференция:

  • атмосфера космоса, которая погрузит в мир технологий и инноваций;
  • интерактивные выступления, где посетители смогут сами менять ход дискуссии и стать главными героями;
  • международное соревнование стартапов;
  • интерактивные зоны: дроны, роботы, чат-боты и другие технологии, которые можно будет протестировать;
  • встречи один-на-один с инвесторами и экспертами.

Подробности на сайте venturedayminsk.com.

 
Теги: Минск
 
 
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Venture Day Minsk                                                                       12 апреля, Минск, 10.00-19.00                                                             

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