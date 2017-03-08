12 апреля в Минске пройдет международная англоязычная стартап-конференция Venture Day Minsk, которая соберет в одном месте основателей стартапов, инвесторов, чтобы поделиться опытом и вдохновением на пути создания технологических компаний и продуктов, которые покорят мир.
Организатором мероприятия выступает группа компаний «БЕЛБИЗ», партнер – Агентство США по международному развитию (USAID).
КТО?
Ценным опытом, горячими кейсами, примерами ошибок и успеха поделятся:
Майк Батчер, Editor At Large @ TechCrunch (Великобритания);
Аркадий Добкин, Founder & CEO @ EPAM (Беларусь);
Мантас Алексиевас, SEED Program Manager @ Google (Литва);
Кен Сингер, Head of entrepreneurship and tech center @ Berckeley University (США);
Уилл Кардвелл, Partner @ Courage Venture, Founder and Director @ Aalto Center for Entrepreneurship (Финляндия);
Татьяна Маринич, Cofounder & CEO @ BELBIZ Group of Companies (Беларусь);
Сергей Гончар и Евгений Невгень, Co-Founders @ MSQRD (Беларусь);
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