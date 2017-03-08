Бухгалтерия не должна лежать в основе белорусско-российских отношений. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 марта на совещании об актуальных вопросах развития страны, сообщает БЕЛТА .

Президент в начале совещания потребовал доложить ему о сотрудничестве с Россией, особенно с учетом недавно состоявшегося в Бишкеке межправительственного заседания в рамках Евразийского экономического союза. «Я, конечно, в общих чертах знаком. Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева (премьер-министр России Дмитрий Медведев. — Прим. редакции), — сказал глава государства. — Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не 150, а 200 долларов. Это, знаете, сродни тому, что намек всем — в России прежде всего, и в Беларуси, — что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок».

«Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений», — подчеркнул белорусский лидер.

«В их основе лежит нечто больше. И чтобы оценивать эти отношения, надо уходить в середину прошлого века, когда мы третью часть населения положили, знаете за что. А если кому-то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз вместо решения вопросов нас упрекать, не получится», — заявил Александр Лукашенко.

Глава государства при этом четко обозначил, чего именно хочет Беларусь в вопросе урегулирования нефтегазовых отношений. «Скажу очень кратко и четко, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Если мы строим наш союз — единое государство мы замахнулись построить, — то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим», — сказал президент.

«Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет», — добавил Александр Лукашенко.

Напомним, 7 марта в Бишкеке премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и премьер-министр России Дмитрий Медведев подискутировали на тему двусторонних отношений и интеграционных процессов.

Кобяков отметил, что Беларусь выражает крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью с российской стороной проблем в нефтегазовой сфере, в ответ на это Медведев призвал страны — партнеры России по ЕАЭС не «упражняться в подсчетах» цен на российский газ.

Нефтегазовый конфликт между странами обострился в прошлом году после мирового падения цен на энергоносители. Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. В начале февраля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь платит за тысячу «кубов» российского газа 107 долларов, а не 132 как требует Россия. 3 марта стало известно, что Россия увеличивает стоимость газа для Беларуси до 141,1 доллара за 1000 кубометров . По данным на 27 февраля 2017 года, сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составляла 600 миллионов долларов .