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Лукашенко: Никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы Россия выполняла обязательства
09.03.2017 11:56 — Новости Экономики | Tut.by
Бухгалтерия не должна лежать в основе белорусско-российских отношений. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 марта на совещании об актуальных вопросах развития страны, сообщает
Президент в начале совещания потребовал доложить ему о сотрудничестве с Россией, особенно с учетом недавно состоявшегося в Бишкеке межправительственного заседания в рамках Евразийского экономического союза. «Я, конечно, в общих чертах знаком. Меня больше всего удивили
«Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений», — подчеркнул белорусский лидер.
«В их основе лежит нечто больше. И чтобы оценивать эти отношения, надо уходить в середину прошлого века, когда мы третью часть населения положили, знаете за что. А если кому-то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз вместо решения вопросов нас упрекать, не получится», — заявил Александр Лукашенко.
Глава государства при этом четко обозначил, чего именно хочет Беларусь в вопросе урегулирования нефтегазовых отношений. «Скажу очень кратко и четко, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Если мы строим наш союз — единое государство мы замахнулись построить, — то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим», — сказал президент.
«Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет», — добавил Александр Лукашенко.
Напомним, 7 марта в Бишкеке премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и премьер-министр России Дмитрий Медведев
Кобяков отметил, что Беларусь выражает крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью с российской стороной проблем в нефтегазовой сфере, в ответ на это Медведев призвал страны — партнеры России по ЕАЭС не «упражняться в подсчетах» цен на российский газ.
Нефтегазовый конфликт между странами обострился в прошлом году после мирового падения цен на энергоносители. Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. В начале февраля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь
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"Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет...
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