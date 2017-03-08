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За акцию у Куропат активист Сергей Пальчевский все же получил 3 суток ареста

09.03.2017 12:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Суд Первомайского района Минска осудил на трое суток административного ареста активиста Сергея Пальчевского. Это уточненные данные от правозащитного центра «Весна» (ранее сообщалось о 10 сутках). Также родные минчанина наконец узнали, за что именно он получил такое наказание.


Фото: «Радыё Свабода»

Напомним, 24 февраля Сергей Пальчевский приковал себя наручниками к одному из грузовиков строителей в знак протест против застройки участка у Куропат.

7 марта активиста задержали в подъезде дома и доставили в Первомайское РУВД. Вечером он уже был в суде, где его осудили на 3 суток ареста по ч.3 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

«Производство по протоколу о мелком хулиганстве по ст. 17.1 КоАП судья Юрий Горбатовский прекратил за отсутствием состава», — рассказали в правозащитном центре.

Пальчевского отпустят завтра, 10 марта, во второй половине дня.

Как сообщалось ранее, в тот же день милиция пыталась задержать и лидера «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича. Он тоже участвовал в акции протеста неподалеку от Куропат, где расстреливали жертв сталинских репрессий.

Накануне активисты убрали палаточный лагерь возле стройки бизнес-центра на улице Мирошниченко — через дорогу от мемориала Куропаты. Городские власти продали этот участок на аукционе в 2013 году, хотя в то время территория входила в охранную зону места массового захоронения жертв сталинских репрессий.

В ответ на конфликтную ситуацию застройщик сказал, что уходит с данной площадки и никаких объектов возводить там не будет. Город окончательного решения по объекту до сих пор не принял.

 
Теги: Минск
 
 
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Такое наказание он получил за участие в несанкционированной акции. Напомним, минчанин приковал себя наручниками к грузовику строителей в знак протеста против...

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