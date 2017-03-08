Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 марта подписал распоряжение № 36рп «О финансировании строительства взлетно-посадочной полосы», сообщила пресс-служба президента.



Фото: Павел Чуйко, "СБ Беларусь Сегодня"

Распоряжением предусмотрено, что Национальный аэропорт Минск для финансирования строительства второй взлетно-посадочной полосы и вспомогательных объектов привлечет кредитные ресурсы Банка развития в долларах, евро или белорусских рублях в сумме, не превышающей 255 млн долларов в эквиваленте.

Гасить кредит планируется ежемесячно равными долями с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2026 года и уплатой процентов за пользование ими в размере не более 7,05% годовых за счет средств республиканского бюджета, государственного внебюджетного фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранса.

Необходимость своевременной реализации проекта обусловлена исчерпыванием до 2019 года ресурса действующей взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта Минск, что может привести к невозможности ее использования и остановке полетов воздушных судов в данном аэропорту, отмечено в комментарии.

Документ подготовлен в соответствии с указом № 223 от 2 июня 2011 года, касающимся строительства в 2011—2018 годах второй искусственной взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск.

Напомним, новая взлетно-посадочная полоса будет на 60 метров длиннее первой, вдвое увеличится толщина ее бетонного покрытия, что позволит принимать в Беларуси самый большой в мире пассажирский самолет Airbus A380. Предполагалось, что ее построит китайская компания «Точмаш» до 2014 года, затем сроки были сдвинуты до 2017 года. Проект так и не был реализован.

По оценке российской компании «Ленаэропроект», действующая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту Минск может обеспечивать безопасный прием и вылет воздушных судов до 2018 года. Вторая полоса нужна в первую очередь для обеспечения резерва, требуемого для того, чтобы со временем провести капремонт первой.