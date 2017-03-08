Отношения между Беларусью и Россией продолжают накаляться. В ответ на угрозы Москвы, что Беларусь в ЕЭАС никто не держит, но за все придется платить дороже, России напомнили, что Минск не нахлебник и сам может выставить ценник Кремлю.

С соответствующей реакцией на недавние заявления премьер-министра России Дмитрия Медведева 9 марта на совещании об актуальных вопросах развития страны выступил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в его пресс-службе

«Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева. Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не 150, а 200 долларов», - заявил он.

Глава государства отметил, что власти России фактически обвинили в нахлебничестве и выбивании для себя подарков. «Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ», - добавил Лукашенко.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в отношениях Беларуси и России лежит не бухгалтерия, а «нечто больше», в частности, Вторая мировая война. По его словам, Беларусь не хочет низких цен на газ, а то, «чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства». «Если мы строим наш союз - единое государство мы замахнулись построить, - то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке», - сказал он.

Президент поручил премьер-министру и главе МИД подготовить повестку дня заседания Высшего государственного совета и обозначить коренные вопросы, которые необходимо решить. При этом, по его словам, ВГС не должен превращаться «в некую "заседаловку" - приехали, друг на друга посмотрели, перекусили и разъехались, а решения вопросов нет».

Напомним, что на заседании Евразийского Межправительственного совета в Бишкеке премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с угрозами в адрес Беларуси, что в случае выхода стран-членов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для них значительно вырастут цены на российский газ и вообще на все.

«Давайте прямо, без обиняков, если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего Союза, или вышли бы из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам…», – сказал российский премьер.