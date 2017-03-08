МИНСК, 9 мар — Sputnik. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко распорядился профинансировать строительство второй искусственной взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск.



© Sputnik Юрий Стрелец Лукашенко не видит проблем в строительстве новой "взлетки" в аэропорту

Глава государства в четверг подписал распоряжение №36рп "О финансировании строительства взлетно-посадочной полосы", которое подготовлено в соответствии с Указом от 2 июня 2011 года № 223, сообщили в пресс-службе президента. Строительство новой взлетно-посадочной полосы было предусмотрено в государственной инвестиционной программе на 2016 год. Планировалось, что работы в аэропорту должны быть завершены к 2018 году.

Документом предусматривается привлечение Национальным аэропортом Минск для финансирования строительства второй взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения кредитных ресурсов ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в иностранной валюте (доллары США, евро) и (или) белорусских рублях в сумме, не превышающей 255 миллионов долларов в эквиваленте, с погашением данных кредитов ежемесячно равными долями с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2026 года и уплатой процентов за пользование ими в размере не более 7,05% годовых за счет средств республиканского бюджета, государственного внебюджетного фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранса.

"Необходимость своевременной реализации проекта обусловлена исчерпыванием до 2019 года ресурса действующей взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта Минск, что может привести к невозможности ее использования и остановке полетов воздушных судов в данном аэропорту", — пояснили в пресс-службе президента.

Вторая ВПП в аэропорту с объектами вспомогательного назначения под расчетный тип самолета А-380 (Airbus — Sputnik) будет на 60 метров длиннее первой. На ней предусмотрен комплект светового оборудования, а также три дополнительных диспетчерских пункта. Стоимость проекта в декабре 2016 года оценивалась в 320 миллионов долларов США. Финансирование проекта предполагалось вестииз республиканского бюджета, государственного внебюджетного фонда гражданской авиации, инвестиционного фонда Министерства транспорта, собственных средств предприятия "Национальный аэропорт Минск" и кредитных ресурсов.Белорусская сторона обращалась с предложением профинансировать стройку в Национальном Аэропорту к Китаю, Франции и Всемирному банку.