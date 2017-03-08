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Данкверт «наехал» на Лукашенко: ветврачи бесправны, продукция плохая

09.03.2017 13:17 — Новости Экономики | БДГ  
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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт раскритиковал качество белорусской продукции и объяснил позицию белорусской стороны по данному вопросу безвольностью и страхом ветврачей перед властью.

Как рассказал Данкверт в интервью «АиФ», в минувшем году российским надзорным ведомством зафиксировано 723 случая нарушений ветеринарно-санитарных норм и требований ЕЭС и РФ в белорусской продукции, 397 случаев выявления фальсификата, 294 случая выявления микроорганизмов, в т. ч. патогенных, 32 случая выявления остатков запрещенных и вредных веществ, лекарственных препаратов и солей тяжелых металлов. При этом в белорусском сыре был обнаружен антигрибковый препарат натамицин, а под видом белорусской в Россию поставлялась зараженная листериями говядина из Украины, вновь рассказал Данкверт.

Он также отметил, что белорусские коллеги всегда просят россиян закрывать предприятия не сразу после выявления нарушений, а после 3-4 случаев. Данкверт уверен - это происходит из-за того, что ветврачи в Беларуси бесправны и боятся потерять работу, что может произойти в случае, если они признают проблемы с качеством продукции.

«После того как мы со ссылкой на исследования заявляем, что белорусская сторона поставляет к нам фальсификат, Лукашенко хочет завести на меня уголовное дело. Так что он сделает со своим человеком, который скажет ему правду? И получается, что их врачи берут анализы, и они все хорошие. Но мы теперь будем относиться к ним так же, как и к другим зарубежным коллегам. Второе нарушение предприятия? Закрываем поставки» , - заявил Данкверт.

Напомним, что 3 февраля Александр Лукашенко поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. Уже 1 марта министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич сообщил, что проверка по ограничению поставокбелорусской продукции на рынки России в самом разгаре.

Российское ведомство 9 февраля отложило свой визит в Беларуси из-за опасений провокаций со стороны белорусской стороны. Беларусь, в свою очередь, гарантировала россиянам полную безопасность. На прошло неделе министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц пригласил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта посетить нашу страну.

 
 
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