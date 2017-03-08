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Данкверт «наехал» на Лукашенко: ветврачи бесправны, продукция плохая
09.03.2017 13:17 — Новости Экономики | БДГ
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт раскритиковал качество белорусской продукции и объяснил позицию белорусской стороны по данному вопросу безвольностью и страхом ветврачей перед властью.
Как рассказал Данкверт в интервью
Он также отметил, что белорусские коллеги всегда просят россиян закрывать предприятия не сразу после выявления нарушений, а после 3-4 случаев. Данкверт уверен - это происходит из-за того, что ветврачи в Беларуси бесправны и боятся потерять работу, что может произойти в случае, если они признают проблемы с качеством продукции.
«После того как мы со ссылкой на исследования заявляем, что белорусская сторона поставляет к нам фальсификат, Лукашенко хочет завести на меня уголовное дело. Так что он сделает со своим человеком, который скажет ему правду? И получается, что их врачи берут анализы, и они все хорошие. Но мы теперь будем относиться к ним так же, как и к другим зарубежным коллегам. Второе нарушение предприятия? Закрываем поставки» , - заявил Данкверт.
Напомним, что 3 февраля Александр Лукашенко поручил изучить возможность
Российское ведомство 9 февраля
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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт раскритиковал качество белорусской продукции и объяснил позицию белорусской стороны по данному вопросу безвольностью и...
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