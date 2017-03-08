МИНСК, 9 мар – Sputnik. Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" носит не экономический, а идеологический характер, заявил в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко "Налог на тунеядство" в Беларуси не будут взыскивать в течение года

Президент распорядился доработать в марте декрет №3, а также не взимать в течение года сбор на финансирование государственных расходов. Пояснил Лукашенко и смысл, который закладывался в документ.

"Это идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно – заставить работать тех, кто должен и кто может. Это главное", – отметил белорусский лидер.

Чиновники сработали плохо

Однако Лукашенко констатировал "отвратительное и безответственное исполнение декрета со стороны ответственных чиновников".

"Не нашли там (в работе с населением по исполнению декрета – Sputnik) свое место и наши депутаты. Притом разных уровней, особенно местных Советов. Каждый председатель райисполкома, главы администраций в городах, районных администраций – это их прежде всего работа. А контроль – за губернаторами и мэром Минска. У вас там должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще. Мы не должны обижать людей, особенно в это время", – добавил глава государства.

По словам Лукашенко, протестующие против декрета граждане, которые выходят на улицы, это не тунеядцы, "Это в основном те люди, которые обижены, которым мы ни с того ни с сего послали эти извещения", – завил белорусский лидер.

Президент поручил к 1 апреля определить списки тех, кто должен вносить платежи на основании декрета №3.

"Списки должны быть выверены. Привлечь надо всех – депутатов местных Советов, милицию, участковых, спецслужбы – всех привлечь, но составить эти списки. Они должны быть у каждого председателя гор- и райисполкома, глав администраций в областных центрах и городе Минске. А Администрация президента вместе с правительством должна организовать контроль за исполнением этого решения. И не дай бог вы обидите хоть одного человека", – заявил глава государства.

Деньги "тунеядцам" смогут вернуть

Как заявил Лукашенко, в течение 2017 года не будет взыскиваться сбор в тех, кто внесен в эти списки. Тем, кто оплатил сбор в прошлом году, он будет засчитан в текущем. "Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги", – распорядился президент.

"В 2016 году определенное количество (это тысячи людей), не оспаривая, внесли платежи. Сегодня я снимаю требование, чтобы все, кого мы вычленим за первый квартал, платили эти деньги. Не будем за 2016 год взимать эти деньги с тех, кто должен платить. А те, кто заплатил, те в 2017-м не будут платить. Если они будут работать в 2017 году, мы должны по их требованию вернуть эти деньги", – приводит БелТА слова Лукашенко.

Деньги пойдут на детей

"Все платежи, чтобы нас не упрекали, должны остаться в местных бюджетах. Не в областных, а в районных. И эти деньги исключительно до копейки должны быть направлены на содержание детей. Только детям!" – подчеркнул президент.

Лукашенко заявил, что каждый глава района на сессии районных и городских советов должен будет "отчитаться до копейки".

"Это детский сад, или детский дом, или кому-то помогли, купили что-то, накормили, напоили и так далее. Исключительно на детей. И не дай бог, хоть одна копейка пойдет на другие цели – ремонт дорог, квартир…" – заключил президент.