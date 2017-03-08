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Наш ответ Данкверту? Беларусь ограничила поставки мяса из России
09.03.2017 14:17 — Новости Экономики | БДГ
Беларусь тоже не лыком шита и тоже умеет запрещать поставки из России. По крайней мере, именно этим решили заняться в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
В частности, Беларусь ограничила ввоз в страну птицы из Московской области России из-за регистрации в регионе случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом, передает
Так, ограничен ввоз живой птицы, инкубационных яиц, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриных яиц, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, пернатой дичи, а также уже использованного оборудования для содержания и разделки птицы. Кроме того, отменены ранее выданные разрешения на ввоз такой продукции из Московской области.
Напомним, что с 6 февраля Россия
Кроме того, ведомство может запретить ввоз продукции двух белорусских сырных заводов. В шаге от запрета на ввоз продукции
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Беларусь тоже не лыком шита и тоже умеет запрещать поставки из России. По крайней мере, именно этим решили заняться в Департаменте ветеринарного и...
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