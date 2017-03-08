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Наш ответ Данкверту? Беларусь ограничила поставки мяса из России

09.03.2017 14:17 — Новости Экономики | БДГ  
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Беларусь тоже не лыком шита и тоже умеет запрещать поставки из России. По крайней мере, именно этим решили заняться в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

В частности, Беларусь ограничила ввоз в страну птицы из Московской области России из-за регистрации в регионе случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом, передает БелТА.

Так, ограничен ввоз живой птицы, инкубационных яиц, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриных яиц, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, пернатой дичи, а также уже использованного оборудования для содержания и разделки птицы. Кроме того, отменены ранее выданные разрешения на ввоз такой продукции из Московской области.

Напомним, что с 6 февраля Россия приостановила поставки говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области Беларуси. Также Россельхознадзор ввел дополнительные требования к ввозу продукции из Беларуси в связи угрозой распространения африканской чумы свиней (АЧС) в ответ на аналогичную меру Беларуси, применяемую с января 2015 года. Кроме того, ведомство может ввести ограничения поставок говядины не только из Минской области Беларуси, но и из других регионов страны.

Кроме того, ведомство может запретить ввоз продукции двух белорусских сырных заводов. В шаге от запрета на ввоз продукции находятся белорусские ОАО «Ошмянский сыродельный завод» (филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат») и филиал по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК».

 
 
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Беларусь тоже не лыком шита и тоже умеет запрещать поставки из России. По крайней мере, именно этим решили заняться в Департаменте ветеринарного и...

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