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Президент об акциях протеста: Определите в городах площадь, куда люди придут и выскажут свое мнение
09.03.2017 14:38 — Новости Экономики | Tut.by
В Беларуси необходимо создать все условия для цивилизованного диалога власти с обществом, в том числе в вопросе проведения массовых мероприятий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании об актуальных вопросах развития страны, передает корреспондент БЕЛТА.
«В стране должен быть наведен идеальный порядок. Некоторые заявляют: я приходил на площадь и еще приду. На площадь человеку нельзя запретить ходить. Подключитесь к этой работе, поскольку эта работа провалена в Минске, областных, крупных городах. Определите в городах ту площадь, на которую люди могут прийти и высказать свое мнение. Там будут начальники вертикали власти», — заявил Александр Лукашенко.
«Но никакого препятствия нормально жить трудящимся быть не должно. Вы знаете, что наши „майданутые“ поехали в Киев искать там „майданутых“ организаторов. Вы же понимаете, что эти люди (участвующие в массовых акциях. — Прим. БЕЛТА) будут пушечным мясом, массовкой. Они ведь не с политическими лозунгами туда идут. А 300−400 человек во главе с нашими отморозками, которые в Киев ездили, — они будут провоцировать. Они найдут 10−20 профессионалов, которые в Киеве открыли стрельбу. А когда прольется кровь, тогда уже беда. Поэтому работать надо на предупреждение. Я говорю это публично», — сказал президент.
«Мы должны научиться вести диалог с людьми», — подчеркнул Александр Лукашенко.
«Мы не против шествий, демонстраций. Мы и на государственном уровне это проводим (недавно ко Дню милиции провели). Людям для выражения своих мнений также должно быть отведено свое место, как в развитых странах Запада. Пусть туда приходят и выражают собственное мнение, — отметил глава государства. — И если они позвали туда начальника, значит, он там должен быть. И не дай бог этого начальника кто-то там оскорбит. Милиция должна отфиксировать подобное оскорбление и принять жесточайшие меры».
Александр Лукашенко потребовал обеспечить жесткую ответственность за нарушения. «Пресекать всякие попытки (это не касается людей, которые хотят обратить на себя внимание и которые попали в трудную жизненную ситуацию). Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать провокаторов. И отвечать они должны по всей строгости закона», — заявил белорусский лидер.
«Майдана в Беларуси не будет. Даже предпосылок к этому нет. Но всегда надо работать на дальних подступах к той или иной проблеме», — добавил он.
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В Беларуси необходимо создать все условия для цивилизованного диалога власти с обществом, в том числе в вопросе проведения массовых мероприятий. Об этом Президент...
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