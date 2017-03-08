В Беларуси необходимо создать все условия для цивилизованного диалога власти с обществом, в том числе в вопросе проведения массовых мероприятий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании об актуальных вопросах развития страны, передает корреспондент БЕЛТА.



Александр Лукашенко. Фото: БЕЛТА

«В стране должен быть наведен идеальный порядок. Некоторые заявляют: я приходил на площадь и еще приду. На площадь человеку нельзя запретить ходить. Подключитесь к этой работе, поскольку эта работа провалена в Минске, областных, крупных городах. Определите в городах ту площадь, на которую люди могут прийти и высказать свое мнение. Там будут начальники вертикали власти», — заявил Александр Лукашенко.

«Но никакого препятствия нормально жить трудящимся быть не должно. Вы знаете, что наши „майданутые“ поехали в Киев искать там „майданутых“ организаторов. Вы же понимаете, что эти люди (участвующие в массовых акциях. — Прим. БЕЛТА) будут пушечным мясом, массовкой. Они ведь не с политическими лозунгами туда идут. А 300−400 человек во главе с нашими отморозками, которые в Киев ездили, — они будут провоцировать. Они найдут 10−20 профессионалов, которые в Киеве открыли стрельбу. А когда прольется кровь, тогда уже беда. Поэтому работать надо на предупреждение. Я говорю это публично», — сказал президент.

«Мы должны научиться вести диалог с людьми», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Мы не против шествий, демонстраций. Мы и на государственном уровне это проводим (недавно ко Дню милиции провели). Людям для выражения своих мнений также должно быть отведено свое место, как в развитых странах Запада. Пусть туда приходят и выражают собственное мнение, — отметил глава государства. — И если они позвали туда начальника, значит, он там должен быть. И не дай бог этого начальника кто-то там оскорбит. Милиция должна отфиксировать подобное оскорбление и принять жесточайшие меры».

Александр Лукашенко потребовал обеспечить жесткую ответственность за нарушения. «Пресекать всякие попытки (это не касается людей, которые хотят обратить на себя внимание и которые попали в трудную жизненную ситуацию). Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать провокаторов. И отвечать они должны по всей строгости закона», — заявил белорусский лидер.

«Майдана в Беларуси не будет. Даже предпосылок к этому нет. Но всегда надо работать на дальних подступах к той или иной проблеме», — добавил он.