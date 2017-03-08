В ближайшее время будет сокращен список тех, кто должен платить налог на тунеядство по декрету № 3. Подробности журналистам рассказала председатель парламентской комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.

Документ будет принят в ближайшее время. Из числа социальных иждивенцев исключат:

— матерей, которые сидят дома с детьми до семи лет;

— детей, которые ухаживали за своими больными родителями;

— парней, которые проходили альтернативную военную службу;

— владельцев личных подсобных хозяйств во всех населенных пунктах.

(Будет дополнено.)