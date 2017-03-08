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Депутаты рассказали, кого освободят от налога на тунеядство
09.03.2017 14:51 — Новости Экономики | Tut.by
В ближайшее время будет сокращен список тех, кто должен платить налог на тунеядство по декрету № 3. Подробности журналистам рассказала председатель парламентской комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.
Документ будет принят в ближайшее время. Из числа социальных иждивенцев исключат:
— матерей, которые сидят дома с детьми до семи лет;
— детей, которые ухаживали за своими больными родителями;
— парней, которые проходили альтернативную военную службу;
— владельцев личных подсобных хозяйств во всех населенных пунктах.
(Будет дополнено.)
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В ближайшее время будет сокращен список тех, кто должен платить налог на тунеядство по декрету № 3. Подробности журналистам рассказала председатель...
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