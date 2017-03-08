Мингорисполком намерен жестко контролировать наружную рекламу в городе, в частности, власти готовы объявить войну раскладушкам-плакатницам. При этом проблемы, на которые жаловались представители Ассоциации рекламных организаций, уже в основном решены, заверил TUT.BY главный архитектор Минска Павел Лучинович.



Только на сайт 115.бел в прошлом году было 182 жалобы на ненадлежащую наружную рекламу. Фото: Мингорисполком

​ Рекламный хаос

Рекламщики пожаловались в Генпрокуратуру на «произвол и игнорирование законодательства» на всех этапах установки и эксплуатации рекламных конструкций. Речь шла о проблемах согласования сюжетов. «Рабочая группа, возглавляемая главным архитектором Минска Павлом Лучиновичем, „сделала“ все, чтобы сотни рекламных сюжетов не были размещены на конструкциях в Минске. При этом мотивированных отказов, в том числе в письменной форме, как установлено требованиями законодательства не было и в помине», — отмечали в АРО.

«Первые месяц-полтора у нас с рекламщиками действительно были притирки по поводу сюжетов и того, что на них может быть, а что — нет, — прокомментировал ситуацию Павел Лучинович. — Действительно, было недовольство с нашей стороны. К примеру, вопросы вызывала реклама больших торговых сетей — по композиции, по шрифту. Информация должна быть не слишком мелкая, не слишком крупная, она должна соответствовать действительности. Сейчас проблем с согласованием эскизов нет».

Как рассказала начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, в 2016 году на согласование поступило 5800 сюжетов для бигбордов. «Отказали только по 16 сюжетам — из-за несоответствия требованиям законодательства. К примеру, это недостоверная или ненадлежащая реклама: написано „скидка 50%“, а в реальности — до 50% и в среднем около 10%. Или иностранный язык в рекламе (а по законодательству требуется перевод). Но проблема была вначале и уже все отлажено. Жалоб никаких от рекламщиков у нас нет», — подчеркивает Емельянова.

С тем, что город массово и немотивированно отказывает в размещении средств наружной рекламы, в Мингорисполкоме не согласны. Более того, отмечает начальник управления торговли и услуг, проблемой стала заполняемость бигбордов: 60% в прошлом году занимала социальная реклама, и только 40% — коммерческая. В лучшие времена соотношение было 20% на 80% в пользу коммерческой.

«Если коммерческая реклама размещается только на определенное время, за которое бюджет получает деньги, то социальная реклама только заполняет пустые места. Рекламщики за ней фактически не следили — повесили, и, если место не продается под коммерческую рекламу, то „социальный“ бигборд может висеть и год, и больше. Пока ее было около 20%, проблема была не заметна. Когда год висит винил под снегом, дождем и солнцем — он выгорает, обрывается… Это очень бросается в глаза», — подчеркивает Емельянова.

В итоге городские власти пришли к выводу, что реклама размещается хаотично, имеет низкий эстетический уровень, и создали рабочую группу по рекламе при Мингорисполкоме, куда вошли представители Комитета архитектуры, управления торговли и услуг, представители девяти администраций районов, главные архитекторы районов, главный художник «Минскрекламы», представители Минкульта и Института благоустройства и городского дизайна.

«Город — это пространство для жителей и гостей. Важно, в каком состоянии фасады, как выполнено благоустройство. А реклама — один из важнейших элементов воздействия на человека. И городские власти состояние рекламы всегда беспокоило. Тема эта и минчан волнует -много жалоб. Не всегда реклама расположена удачно, иногда ее слишком много в одном месте. 3−4 бигборда на одном перекрестке — это слишком, это приводит к информационному хаосу, к избытку информации, агрессивно воздействует на городскую среду», — подчеркивает Лучинович.

В качестве положительного примера он приводит трассу до аэропорта. «Город разработал концепцию рекламы на этом участке — с единым шагом, едиными требованиями к рекламным конструкциям. Такая реклама ни у кого нареканий не вызывает. С установкой новых рекламных конструкций и вывесок на фасадах — сложнее. Торговый центр построили, в нем 50−60 субъектов хозяйствования и каждый в разнобой делает себе рекламу. Во что превращается новое красивое здание? Естественно, мы требуем единую концепцию оформления. Вот и все, чего мы добиваемся», — уверяет главный архитектор.

Будем договариваться: чему не место на главных проспектах

Жалобы рекламщиков вызывает то, что город не продлевает разрешения на размещение рекламы на длительные сроки. Раньше разрешения на многие конструкции выдавались по заявительному принципу, в итоге рынок наружной рекламы оказался перенасыщен, аргументирует Лучинович. Действительно, по данным из открытых источников, количество рекламных щитов 6×3 метра на 10 тысяч жителей в Минске почти в два раза выше, чем в Москве (8,5 против 4,4 конструкций), а плотность установки щитов в Минске выше и вовсе в 10 раз (5,5 конструкции на квадратный километр против 0,45 конструкций в Москве). «В итоге щиты стоят пустые. И зачем нам ставить новые конструкции?» — недоумевает Лучинович.

Раньше проблема была в том, что решения о размещении конструкций принимались единолично, признает главный архитектор. Чтобы этого избежать и создали рабочую группу. Для субъектов рекламного рынка, считают в Мингорисполкоме, это плюс: можно сразу в одном месте обратиться и к архитектору района, и к архитектору города, и к Институту благоустройства, отвечающему за привязки, и к управлению торговли и услуг, контролирующему содержание рекламы.

Прокомментировал Павел Лучинович и ситуацию с установкой накрышной рекламной конструкции HUAWEI по ул. Сторожевская, 8, монтаж которой производился на основании оформленного разрешения. «Наши основные проспекты, Независимости, Победителей, Партизанский, очень важны для города, и для минчан, и для туристов, — подчеркнул он. — Поэтому мы сейчас активно работаем над созданием единой концепции проспектов. И когда мы увидели, что единолично было дано разрешение на размещение рекламы Huawei, шестнадцатиметровой надписи, мы это решение пересмотрели». Сейчас город предлагает компании другие места для монтажа этой надкрышной конструкции.



Так должна была выглядеть реклама Huawei на доме по улице Сторожевской

​ «Переговоры идут. Похожая ситуация была с размещением конструкции Приорбанка над барельефом, по Победителей, 1. Договорились с банком и на пересечении Жукова и Дзержинского они получат компенсационное место под свою конструкцию. На предыдущем месте мы разместили надпись «Слава пераможцам», — рассказал главный архитектор города.

«Через неделю пойдем штрафовать»

В прошлом году на продление и переоформление паспортов конструкций наружной рекламы город получил 9119 заявок, в том числе 3,5 тысячи — новых, 5 тысяч — на продление. Отказов за год — 120, отмечает Нина Емельянова. Жалоб от субъектов хозяйствования было всего несколько, заверяет она.



Граждане жалуются на то, что раскладушки-плакатницы мешают проходу

​ «Проблема рекламы очень волнует наших граждан. К нам в управление торговли поступают жалобы от граждан, которым мешает реклама. Мы даже объявили акцию „Уберем рекламный мусор“ — это касается раскладушек-плакатниц. Доломанные, грязные, привязанные цепями к столбам и деревьям, они портят зеленую зону, мешают проходу на ступеньках. Мы дали недельный срок на то, чтобы убрать самостоятельно установленные субъектами хозяйствования плакатницы. Через неделю пойдем штрафовать», — предупреждает начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома.

«Еще одна проблема — реклама на прицепах. Занимают парковочные места в Минске, которых и так не хватает… За эту проблему мы тоже возьмемся активно», — обещает Емельянова.

В Мингорисполкоме заверяют, что поступления от наружной рекламы составляют около 0,015% доходной части бюджета города. «Надо смотреть, что для города важнее — получить такую или чуть большую долю дохода, или имидж города», — резюмирует Лучинович.



Штрафы за нарушение Закона о рекламе весомые — от 20 до 50 базовых величин.