Белорусы в феврале увеличили продажу наличной валюты на 4,8% — до 515,6 млн долларов, а вот интерес к приобретению валюты упал на 2,9% по сравнению с прошлым месяцем, до 321,1 млн долларов наличными. При этом уже тринадцать месяцев население остается чистым продавцом наличной валюты, сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.

За весь прошлый год белорусы продали наличными на чистой основе 2,441 млрд долларов в эквиваленте, поспособствовав заметному увеличению золотовалютных резервов.

Объем чистой продажи наличной валюты вернулся на уровень около 200 млн долларов, который держался большую часть прошлого года. В феврале он составил 194,5 млн долларов, увеличившись на 20,6% по сравнению с январем.

За два месяца 2017 года белорусы купили наличными 651,8 млн долларов, продали - 1007,6 млн долларов. Чистая продажа составила 355,8 млн долларов.

Как и в прошлом году, юрлица ежемесячно продают и покупают примерно равный объем валюты. В январе-феврале субъекты хозяйствования продали 2,503 млрд долларов, купили — 2,521 млрд.

В 2016-м году белорусы купили 5,723 млрд долларов иностранной валюты (с учетом безналичной), продав 7,617 млрд. Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси за 2016-й год купили иностранной валюты на 16,349 млрд долларов, продали — на 16,143 млрд.

Как отмечают эксперты, у населения при снижении уровня доходов сохраняется привычка к потреблению, которое падает меньше, чем доходы, то есть тратятся сбережения. При этом в декабре зарплаты показали традиционный рост , но роста спроса на валюту это не вызвало.

Эксперты прогнозируют снижение объемов чистой продажи валюты населением, хотя пока ее уровень остается стабильно высоким.

