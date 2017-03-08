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Минус 200 млн долларов. Белорусы в феврале на 20,6% увеличили чистую продажу наличной валюты
09.03.2017 16:07 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусы в феврале увеличили продажу наличной валюты на 4,8% — до 515,6 млн долларов, а вот интерес к приобретению валюты упал на 2,9% по сравнению с прошлым месяцем, до 321,1 млн долларов наличными. При этом уже тринадцать месяцев население остается чистым продавцом наличной валюты,
За весь прошлый год белорусы продали наличными на чистой основе 2,441 млрд долларов в эквиваленте,
Объем чистой продажи наличной валюты вернулся на уровень около 200 млн долларов, который держался большую часть прошлого года. В феврале он составил 194,5 млн долларов, увеличившись на 20,6% по сравнению с январем.
За два месяца 2017 года белорусы купили наличными 651,8 млн долларов, продали - 1007,6 млн долларов. Чистая продажа составила 355,8 млн долларов.
Как и в прошлом году, юрлица ежемесячно продают и покупают примерно равный объем валюты. В январе-феврале субъекты хозяйствования продали 2,503 млрд долларов, купили — 2,521 млрд.
В 2016-м году белорусы купили 5,723 млрд долларов иностранной валюты (с учетом безналичной), продав 7,617 млрд. Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси за 2016-й год купили иностранной валюты на 16,349 млрд долларов, продали — на 16,143 млрд.
Как отмечают эксперты, у населения при снижении уровня доходов сохраняется привычка к потреблению, которое падает меньше, чем доходы, то есть тратятся сбережения. При этом в декабре зарплаты
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При этом уже тринадцать месяцев население остается чистым продавцом наличной валюты, сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.
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