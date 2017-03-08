﻿ Минус 200 млн долларов. Белорусы в феврале на 20,6% увеличили чистую продажу наличной валюты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минус 200 млн долларов. Белорусы в феврале на 20,6% увеличили чистую продажу наличной валюты

09.03.2017 16:07 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусы в феврале увеличили продажу наличной валюты на 4,8% — до 515,6 млн долларов, а вот интерес к приобретению валюты упал на 2,9% по сравнению с прошлым месяцем, до 321,1 млн долларов наличными. При этом уже тринадцать месяцев население остается чистым продавцом наличной валюты, сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.

За весь прошлый год белорусы продали наличными на чистой основе 2,441 млрд долларов в эквиваленте, поспособствовав заметному увеличению золотовалютных резервов.

Объем чистой продажи наличной валюты вернулся на уровень около 200 млн долларов, который держался большую часть прошлого года. В феврале он составил 194,5 млн долларов, увеличившись на 20,6% по сравнению с январем.  

За два месяца 2017 года белорусы купили наличными 651,8 млн долларов, продали - 1007,6 млн долларов. Чистая продажа составила 355,8 млн долларов.

Как и в прошлом году, юрлица ежемесячно продают и покупают примерно равный объем валюты.  В январе-феврале субъекты хозяйствования продали 2,503 млрд долларов, купили — 2,521 млрд.

В 2016-м году белорусы купили 5,723 млрд долларов иностранной валюты (с учетом безналичной), продав 7,617 млрд. Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси за 2016-й год купили иностранной валюты на 16,349 млрд долларов, продали — на 16,143 млрд.

Как отмечают эксперты, у населения при снижении уровня доходов сохраняется привычка к потреблению, которое падает меньше, чем доходы, то есть тратятся сбережения. При этом в декабре зарплаты показали традиционный рост, но роста спроса на валюту это не вызвало.

Эксперты прогнозируют снижение объемов чистой продажи валюты населением, хотя пока ее уровень остается стабильно высоким.
 

 
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом уже тринадцать месяцев население остается чистым продавцом наличной валюты, сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Дмитрий Дашкевич вызван в ГАИ из-за январского инцидента с судебным исполнителем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика