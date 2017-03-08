﻿ Дмитрий Дашкевич вызван в ГАИ из-за январского инцидента с судебным исполнителем. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дмитрий Дашкевич вызван в ГАИ из-за январского инцидента с судебным исполнителем

09.03.2017 15:57 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Молодежному активисту Дмитрию Дашкевичу предписано 14 марта явиться в отдел ГАИ Первомайского района Минска в связи с инцидентом с участием судебного исполнителя Людмилы Клыги, которая полтора месяца назад оформляла конфискацию его автомобиля. Соответствующая повестка вручена Дашкевичу 9 марта.

Речь идет о событиях 25 января, когда судебные исполнители приехали к дому активиста, чтобы изъять его автомобиль Honda Jazz в счет погашения неоплаченных штрафов за участие в несанкционированных акциях протеста. Пытаясь выехать со двора, Дашкевич случайно задел Клыгу автомобилем. 30 января в районном отделе ГАИ с него взяли пояснения и назначили экспертизу, которая должна была установить, было ли совершено ДТП и получила ли госслужащая травму.

«Суть в том, что никаких телесных повреждений, как показала экспертиза, нет. Но поврежден телефон, который выпал из рук у судебной исполнительницы. Это считается повреждением имущества, дело будет рассматриваться как ДТП», — рассказал Дашкевич БелаПАН.

На вопрос, не считает ли он, что его специально вызывают в ГАИ накануне «Марша нетунеядцев», запланированного на 15 марта, Дашкевич ответил отрицательно. Он заметил, что «не является организатором этого марша и не участвовал в прежних акциях против декрета». «В любом случае, это дело должно было уже прийти к логическому завершению, поскольку его немного затянули. В конце концов, никаких претензий об ущербе здоровью, слава Богу, нет — есть только поцарапанный телефон. Насколько я понимаю, он даже не разбился», — добавил активист.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Суть в том, что никаких телесных повреждений, как показала экспертиза, нет. Но поврежден телефон, который выпал из рук у судебной исполнительницы. Это считается...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Мингорисполком: Реклама не должна уродовать и захламлять город. Через неделю пойдем штрафовать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика