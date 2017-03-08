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Дмитрий Дашкевич вызван в ГАИ из-за январского инцидента с судебным исполнителем
09.03.2017 15:57 — Новости Экономики | Tut.by
Молодежному активисту Дмитрию Дашкевичу предписано 14 марта явиться в отдел ГАИ Первомайского района Минска в связи с инцидентом с участием судебного исполнителя Людмилы Клыги, которая полтора месяца назад оформляла конфискацию его автомобиля. Соответствующая повестка вручена Дашкевичу 9 марта.
Речь идет о событиях 25 января, когда судебные исполнители приехали к дому активиста, чтобы
«Суть в том, что никаких телесных повреждений, как показала экспертиза, нет. Но поврежден телефон, который выпал из рук у судебной исполнительницы. Это считается повреждением имущества, дело будет рассматриваться как ДТП», — рассказал Дашкевич БелаПАН.
На вопрос, не считает ли он, что его специально вызывают в ГАИ накануне «Марша нетунеядцев», запланированного на 15 марта, Дашкевич ответил отрицательно. Он заметил, что «не является организатором этого марша и не участвовал в прежних акциях против декрета». «В любом случае, это дело должно было уже прийти к логическому завершению, поскольку его немного затянули. В конце концов, никаких претензий об ущербе здоровью, слава Богу, нет — есть только поцарапанный телефон. Насколько я понимаю, он даже не разбился», — добавил активист.
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