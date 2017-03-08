МИНСК, 9 мар — Sputnik. Расширенное заседание коллегии МИД, посвященное рассмотрению итогов работы ведомства в 2016 году, состоится в пятницу в Министерстве иностранных дел Беларуси, сообщил журналистам начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

"Традиционно на коллегии особое внимание будет уделено вопросам внешнеэкономической деятельности, в первую очередь – экспорта", – заявил Мирончик.

В работе коллегии, помимо членов правительства, представителей Администрации президента, Национального собрания, Нацбанка, руководителей республиканских органов государственного управления, облисполкомов и Минского горисполкома, примут участие и председатели концернов, а также представители крупных предприятий-экспортеров.

С отчетом о работе министерства выступит министр иностранных дел Владимир Макей. Также запланированы выступления послов в Словакии, Грузии, Египте, постоянного представителя Беларуси при учредительных органах СНГ.