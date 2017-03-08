В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый завод Viessmann в России В январе 2017 года немецкая компания Viessmann объявила о запуске своего первого производства в России. О предыстории этого события и о продукции нового завода в Липецке...

В январе 2017 года немецкая компания Viessmann объявила о запуске своего первого производства в России. О предыстории этого события и о продукции нового завода в Липецке рассказывает Франк Хён, руководитель проектной группы, директор по качеству завода Viessmann в Миттенвальде. Когда было принято решение открыть производство в России? Такие планы в компании обсуждались уже давно. Российский рынок важен для нас, спрос на оборудование Viessmann растет. К тому же сокращение сроков поставок является одним из конкурентных преимуществ. Поэтому решение перенести производство поближе к потребителю было логичным. Какое оборудование выпускает завод и какова его производственная мощность? В настоящий момент предприятие в Липецке рассчитано на производство двух типов промышленных водогрейных газовых котлов низкого давления. Трехходового Vitomax мощностью до 6,75 мегаватт и двухходового мощностью до 6 мегаватт. Подобное оборудование используется в котельных, на тепловых станциях и различных производствах. Например, один из таких котлов как раз установлен в котельной нового завода.Чем отличается выпускаемое в России оборудование от европейского?Качество Viessmann, независимо от страны производства, остается неизменно высоким. Это внутренний стандарт компании. На всех предприятиях мы используем технологии, системы управления и стандарты менеджмента качества ISO 9001-2011. На заводе есть собственная лаборатория входного контроля сырья и материалов, а также испытательная лаборатория, где тестируются выпускаемые котлы и их элементы.Все сварочные соединения, находящиеся под давлением, подвергаются проверке с помощью методов неразрушающего контроля. Это ультразвуковой контроль, рентген, а также контроль поверхности на наличие течи. В обязательном порядке котлы проходят гидравлические испытания. Сертификация продукции производилась на соответствие техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС О16/2О11), то есть мы можем отправлять выпущенную в Липецке продукцию во все страны-заказчики ТС.Оборудование тоже завозилось из Европы? Да, в Липецке работает проектная команда из Германии, членом которой я являюсь, и нашей задачей было организовать такое же производство, как в Берлине и Миттенвальде, для обеспечения немецкого качества высшего уровня и надежности при использовании оборудования в различных климатических условиях России. Поэтому мы завезли станки и автоматические линии, аналогичные используемым на европейских заводах Viessmann. Есть специальная установка для сварки в защитной среде, трубогибочный аппарат, плазменный резак и много других высокотехнологичных решений.По оценке немецких специалистов, административная и промышленная зоны липецкого завода по техническому оснащению даже превосходят европейские предприятия. В административном здании применены энергосберегающие технологии, система "умное здание" на базе решений Viessmann. Производственные помещения выполнены с перспективой расширения. Они очень хорошо освещены и позволяют работать при полной загрузке круглосуточно.Трудно было найти в России специалистов для управления сложными станками? Теплогенераторы большой мощности требуют особого, "ручного", подхода, для их качественного производства нужны сварщики с золотыми руками. Анализ показал, что в России есть высококвалифицированные специалисты по сварке. Мы их выбирали очень тщательно, и лучших отправили на обучение на предприятия Viessmann в Германии и Венгрии, где они довели свои навыки до совершенства.Кроме того, на заводе имеются лаборатория и учебный класс, созданные специально для повышения квалификации сварщиков. Там они регулярно смогут проходить тестирование и совершенствоваться. Есть и другие полуавтоматические и автоматизированные процессы, например система производства и покраски обшивки котла. Все сотрудники других участков также были обучены работе с высокотехнологичным оборудованием.Сколько всего рабочих мест на заводе? К 2019 году планируется занять 150 сотрудников. В прошлом году, перед запуском производства, весь российский персонал проходил стажировку в Германии. Это не только инженерный состав, это также финансисты, сотрудники администрации и обслуживающий персонал. Все они проходили обучение на основе процессов и стандартов Viessmann. Это необходимо для того, чтобы обеспечить полное соответствие производственных и бизнес-процессов стандартам компании.Когда производство будет выведено на проектную мощность? В конце 2016 года, в соответствии с планом, был проведен полный аудит производства и получены российские сертификаты на продукцию. С февраля 2017 года завод уже работает и принимает заказы. Торжественное открытие запланировано на 14 июня.Каковы планы компании по развитию производства в России? Площадь участка составляет 58 тысяч квадратных метров, из которых 16 тысяч отведено под зеленую зону, шесть тысяч занимает собственно производство и три тысячи административный корпус и столовая. Поэтому место для расширения у нас имеется. Однако завод в Липецке, это не только производственное предприятие, но еще и учебный центр для российских партнеров компании.На предприятии откроется уникальный класс Академии Viessmann с действующим оборудованием, включая самую современную традиционную и конденсационную технику. Все установленное в учебном классе оборудование подключено к отопительной системе предприятия. Поэтому монтажники, технические сотрудники и менеджеры компаний-партнеров получат уникальную возможность пройти обучение на действующих силовых установках.www.viessmann.ru