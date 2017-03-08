В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Soudal Window System для эффективного монтажа окон Линейка продуктов Soudal Window System способствует эффективности теплого монтажа, то есть герметизации поливинилхлоридных окон с использованием полиуретановых пен и...

Линейка продуктов Soudal Window System способствует эффективности теплого монтажа, то есть герметизации поливинилхлоридных окон с использованием полиуретановых пен и пароизоляционных лент от SOUDAL. Данная система защищает изоляционный материал как от таких внешних факторов, как ветер, дождь, перепады температуры, так и от внутренних, влажности и температуры. Теплый монтаж с использованием материалов Soudal Window System проводится в два этапа. Первым шагом является заполнение шва откос-рама эластичным и прочным изоляционным материалом, монтажными пенами из серии Soudafoam, которые обеспечивают великолепную теплозвукоизоляцию. Дополнительно пены обладают превосходной адгезией к большинству строительных материалов, стабильностью параметров, так как у них отсутствуют усадка и эффект вторичного расширения, обеспечивают максимальный выход из баллона до 70 литров в случае пены Soudafoam Maxi 70, а также обеспечивают возможность проведения работ при температуре даже до минус 25 градусов, это пена Soudafoam Maxi Арктика.Вторым шагом является герметизация, которая защищает пену от негативного влияния влаги и температуры как снаружи, так и внутри помещения. Для внутренней герметизации используют эластичную уплотняющую пароизоляционную оконную ленту SWS Universal Inside. Двухсторонняя клеящая полоска и бутиловый слой позволяют легко приклеить ленту как к оконной раме, так и к стене. Данный продукт представляет собой защитный экран для теплоизоляционного слоя. Он не допускает проникновения водяного пара и влаги изнутри здания в слой термоизоляции. Ленту можно штукатурить или окрашивать.Для внешней изоляции применяют эластичную уплотняющую паропропускающую ленту SWS Universal Outside. Она защищает от попадания влаги внутрь и одновременно делает возможным диффузию водяного пара из перегородки. Применение теплого монтажа от SOUDAL позволяет обеспечить не только соответствующий тепловой комфорт, но и противостоять возможному проникновению влаги на изоляционные и строительные материалы, что может быть причиной появления плесени на месте соединения окна и стены, а также замерзания стен в зимний период.Преимуществами использования Soudal Window System являются чистые и безопасные откосы без плесени и грибка, сухой слой пены как ограничение потери энергии и более низкие расходы на отопление.На самом деле не всегда источником холода является брак самих окон. Гораздо чаще проблема кроется в неправильном монтаже.Выявить эти ошибки после установки достаточно просто. Достаточно взять свечу или зажигалку и проверит герметичность закрытия и примыкания откосов. Если пламя отклоняется в сторону или гаснет, то прилегание недостаточно плотное. Также следует обратить внимание на наличие влагоизоляционного слоя между стеной и окном. Особое внимание нужно уделять соблюдению плоскостей. На подоконник кладется шарик. Если шарик катится, поверхность неровная.www.soudal.ru