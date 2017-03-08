В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Терморегуляторы на батареях спасают от зимних простуд Зимой 2017 года, преподнесшей россиянам сюрприз в виде рекордных морозов, перемежающихся оттепелями, Роспотребнадзор зафиксировал всплеск простудных заболеваний....

Зимой 2017 года, преподнесшей россиянам сюрприз в виде рекордных морозов, перемежающихся оттепелями, Роспотребнадзор зафиксировал всплеск простудных заболеваний. Так, в Приморье, по данным ведомства, заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог на 7,5 процента, а во Владивостоке почти на 14 процентов. Похожая ситуация наблюдается и в других регионах, в числе которых Архангельская, Тульская, Нижегородская, Омская, Орловская области. А в Волгограде и Волжском с 9 по 15 января все школы были закрыты на карантин. Всего же по стране закрылось на время эпидемии около тысячи детских садов и школ. Однако медики напоминают, что причиной зимних эпидемий ОРВИ и гриппа обычно становятся не сами холода, а наглухо закупоренные окна в сочетании с перегретыми батареями в квартирах, школах и дошкольных учреждениях. И лучшим лекарством от простуды в этой ситуации является радиаторный терморегулятор.Как отмечает известный педиатр Евгений Комаровский, холод является лишь косвенной причиной традиционных зимних заболеваний. Вызывающие их бактерии и вирусы проникают в организм через слизистые оболочки носоглотки. Это происходит из-за ослабления местного иммунитета в результате нарушения кровоснабжения слизистых. Подобное часто случается по причине их пересыхания в перетопленных помещениях. Поэтому очень важно поддерживать зимой в домах оптимальную температуру.Автоматический радиаторный терморегулятор устанавливается между стояком и отопительным прибором и позволяет поддерживать в каждой комнате индивидуальный температурный режим. Нужно лишь повернуть ручку до необходимого значения температуры воздуха, после чего устройство будет автоматически поддерживать ее.Будет само открывать и закрывать подачу воды в радиатор. В тех домах, где оплата отопления производится по квартирным теплосчетчикам, это еще и деньги экономит, до 20 процентов в месяц, объясняет Антон Белов, заместитель директора отдела тепловой автоматики компании Данфосс.Оптимальной дневной температурой для жилых помещений медики считают 21 градус для взрослых и подростков и 22-23 градуса для детей младшего возраста. Для совсем маленьких 25-27 градусов. Но при этом следует помнить, что относительная влажность более теплого воздуха ниже, поэтому необходимо использовать увлажнители. Нормальный уровень влажности находится в пределах 40-60 процентов.Спать следует в более прохладных помещениях, поскольку во сне температура тела снижается, а перегретый воздух препятствует этому. Ученые установили, что страдающие бессонницей люди отличаются немного повышенной температурой. Поэтому ночью нужно менять настройку терморегулятора, устанавливая температуру на 2-4 градуса ниже.Еще одним важным моментом является регулярное проветривание помещений. Чем интенсивнее воздухообмен, тем меньше концентрация в помещении вирусов и вероятность заболевания. Поэтому, как только по весне в домах открываются окна, сезон ОРВИ сразу заканчивается, комментирует Евгений Комаровский.Зимой проветривание с помощью форточек чревато опасными сквозняками, а значит, лучше использовать другие решения. Например, это могут быть щелевые проветриватели или специальные клапаны, встроенные в оконные блоки. Так, в компании Schüco разработали встраиваемую в оконный блок систему вентиляции VentoTherm.Система имеет функцию рекуперации тепла. Это значит, что поступающий с улицы холодный воздух подогревается покидающим помещение теплым воздухом. Поэтому проветривание не создает дискомфорта и может использоваться постоянно, даже если в комнате есть маленькие дети.Помимо этого система работает при закрытом окне, поддерживая тишину в доме, и оснащена антиаллергенным фильтром. Еще один вариант — клапан инфильтрации воздуха, врезанный в стену. При условии нормального функционирования в доме вытяжной вентиляции этого вполне достаточно, чтобы обеспечить необходимый воздухообмен, вообще не открывая окон и форточек.www.danfoss.ru