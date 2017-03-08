Беларусь готова сотрудничать с «Уралкалием», но интересы страны должны быть соблюдены на 200%. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, заслушивая доклад об отдельных вопросах деятельности Белорусской калийной компании, сообщает пресс-служба главы государства.

На встречу с главой государства были приглашены генеральный директор Белорусской калийной компании Елена Кудрявец, генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый и председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Игорь Ляшенко.

Александр Лукашенко рассказал, что представители российской стороны уже не в первый раз обращаются к нему с просьбой возобновить взаимодействие с «Беларуськалием» по производству и продаже удобрений. При этом было отмечено, что несколько лет назад сотрудничество между двумя компаниями было разорвано. «Сегодня они увидели, что сложновато, трудновато работать в одиночку. Тем более увидели, что мы оказались жизнестойкими. И появилось новое руководство, которое предлагает вернуться к работе вместе», — пояснил президент.

В этой связи глава государства ранее поручал проработать варианты совместной работы «Беларуськалия» и «Уралкалия». «Но там интересы Беларуси должны быть соблюдены уже на 200%, а не на 100%. Мы уже наелись этой совместной работы, поэтому если работать вместе, то — с территории Беларуси, честно и принципиально договорившись по всем вопросам, и в этом ключе действовать. Мы не пойдем ни на какие уступки, но к компромиссам готовы. Но эти компромиссы должны быть взаимовыгодными», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что ранее уже определялись критерии, в соответствии с которыми «Беларуськалию» и Белорусской калийной компании необходимо строить свою работу. «Все должно быть честно и объективно. Если мы вместе начнем работать, значит, мы должны договориться с ними, заключить договор и действовать. Если мы видим, что наших интересов там нет, значит, не надо на это идти. Будем работать, как работали», — заявил глава государства.

Как разошлись пути «Беларуськалия» и «Уралкалия»

Конфликт между властями Беларуси и «Уралкалием» разгорелся летом 2013 года. Российская компания, которую тогда контролировал российский миллиардер Сулейман Керимов, объявила о прекращении работы через совместного с «Беларуськалием» трейдера «Белорусскую калийную компанию». В результате развода случился обвал котировок мировых производителей калия почти на $ 20 млрд, цены на сырье упали с $ 400 до $ 300 за тонну. Тогдашний гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер был задержан в Минске и провел несколько месяцев в СИЗО КГБ. В конце 2013 года Сулейман Керимов продал «Уралкалий» миллиардеру Михаилу Прохорову, который, в свою очередь, в 2016 году продал 20%-ный пакет акций «Уралкалия» белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку, давнему приятелю Дмитрия Мазепина, у которого до этого в собственности было 20% акций предприятия.

Спустя три года Александр Лукашенко заявил, что не против возобновления сотрудничества с «Уралкалием», но только на белорусских условиях. По его словам, сейчас почти каждый месяц в Администрацию президента идут обращения со стороны новых акционеров «Уралкалия»: «примите нас, хотя бы примите». «Сегодня они готовы с нами объединяться. Мы не против, но на наших условиях. Условия нормальные для них. Пожалуйста, давайте возобновим работу [совместной компании]. Давайте договоримся, сколько будем производить мы, сколько вы, и поделим рынки (я открытым текстом говорю), и не будем соперничать друг с другом. Думайте, мы не торопимся», — сказал Лукашенко. По словам основного акционерв «Уралкалия» Дмитрия Мазепина, у него было несколько встреч с президентом Беларуси Александром Лукашенко. «Его условия, если будет воссоздана совместная компания, она должна находиться в Беларуси, наверное, этот вопрос обсуждаем. Но как она будет управляться, кто будет стоять во главе, этот вопрос должен обсуждаться», — добавил бизнесмен.