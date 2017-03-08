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Строительство второй ВПП в Минске обойдется в 225 млн долларов

09.03.2017 17:32 — Новости Экономики | БДГ  
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Александр Лукашенко подписал распоряжение о финансировании строительства второй взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает пресс-служба президента, распоряжение №36рп было подписано 9 марта. Документ подготовлен в соответствии с указом от 2 июня 2011 года №223, касающимся строительства в 2011-2018 годах второй искусственной взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск.

"Распоряжением предусматривается привлечение Национальным аэропортом Минск для финансирования строительства второй взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения кредитных ресурсов ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в иностранной валюте (доллары США, евро) или белорусских рублях в сумме, не превышающей $255 млн в эквиваленте, с погашением данных кредитов ежемесячно равными долями с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2026 года и уплатой процентов за пользование ими в размере не более 7,05% годовых за счет средств республиканского бюджета, государственного внебюджетного фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранса. Необходимость своевременной реализации проекта обусловлена исчерпыванием до 2019 года ресурса действующей взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта Минск, что может привести к невозможности ее использования и остановке полетов воздушных судов в данном аэропорту", - сообщает пресс-служба.

Напомним, что ранее белорусские власти активно искали инвестора, который построил бы вторую ВПП в минском аэропорту. Неколько лет назад речь шла о том, что полосу будут строить китайские бизнесмены

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко подписал распоряжение о финансировании строительства второй взлетно-посадочной полосы.

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