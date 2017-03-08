МИНСК, 9 мар – Sputnik. Беларусь готова сотрудничать с российской компанией "Уралкалий", но интересы страны должны быть соблюдены на 200%, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

В четверг президент заслушал доклад об отдельных вопросах деятельности Белорусской калийной компании. На встречу с главой государства были приглашены гендиректор БКК Елена Кудрявец, гендиректор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый и глава концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.

Лукашенко рассказал, что представители российской стороны уже не в первый раз обращаются к нему с просьбой возобновить взаимодействие с "Беларуськалием" по производству и продаже удобрений. При этом было отмечено, что несколько лет назад сотрудничество между двумя компаниями было разорвано.

"Сегодня они увидели, что сложновато, трудновато работать в одиночку. Тем более увидели, что мы оказались жизнестойкими. И появилось новое руководство, которое предлагает вернуться к работе вместе", – приводит слова президента БелТА .

В этой связи глава государства ранее поручал проработать варианты совместной работы "Беларуськалия" и "Уралкалия".

"Но там интересы Беларуси должны быть соблюдены уже на 200%, а не на 100%. Мы уже наелись этой совместной работы, поэтому если работать вместе, то – с территории Беларуси, честно и принципиально договорившись по всем вопросам, и в этом ключе действовать. Мы не пойдем ни на какие уступки, но к компромиссам готовы. Но эти компромиссы должны быть взаимовыгодными", – подчеркнул Лукашенко.

Глава государства напомнил, что ранее уже определялись критерии, в соответствии с которыми "Беларуськалию" и БКК необходимо строить свою работу. "Все должно быть честно и объективно. Если мы вместе начнем работать, значит, мы должны договориться с ними, заключить договор и действовать. Если мы видим, что наших интересов там нет, значит, не надо на это идти. Будем работать, как работали", – сказал Лукашенко.

Как ранее сообщал Sputnik, в августе 2012 года "Уракалий" заявил о разрыве отношений с Белорусской калийной компанией (БКК), что вызвало обвал мирового рынка хлоркалия. Тогда же в Минске был арестован гендиректор компании Владислав Баумгертнер. Позднее, уже в 2015 году, президент рассказал, что "Уралкалий" обращался с предложением о восстановлении партнерства, но компромисс не был найден.

В октябре 2016 года основной акционер "Уралкалия" Дмитрий Мазепин заявил, что пока переговоры с Минском о восстановлении калийного альянса находятся "в спящей фазе". В то же время он отметил, что в последние два года прилагает массу усилий для поиска компромисса, но все упирается в несговорчивых белорусских чиновников.