В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На пятом, как на двадцатом В конце 2016 года компания-застройщик Urban Group провела исследование о жилищных предпочтениях покупателей поколения X, 1963–1983 годов рождения, и поколения Y, 1983–2000 годов...

В конце 2016 года компания-застройщик Urban Group провела исследование о жилищных предпочтениях покупателей поколения X, 1963–1983 годов рождения, и поколения Y, 1983–2000 годов рождения. В частности, изучалось отношение к квартирам на первых, последних этажах, и к нетиповым форматам. Согласно полученным результатам, представителей поколения Y больше привлекает жилье на высоте. Такую недвижимость они выбирают на 25 процентов чаще, чем их старшие товарищи. Это вполне объяснимо, ведь в советское время крайние этажи дома пользовались нехорошей славой. Первые из-за соседства с подвалом, шума подъездной двери, заглядывающих в окна прохожих. Последние из-за периодически текущей крыши, плохого напора воды, зависимости от лифта. Кроме того, оба типа квартир привлекательны для домушников. Но с развитием строительных технологий и материалов эти проблемы становятся все более неактуальными.Тем не менее эксперты утверждают, что именно покупатели 80-90-х годов рождения двигают спрос на недвижимость на последних этажах, не обращая внимания на устаревшие стереотипы. Привлекательность высотных квартир известна. Здесь намного тише и чище, в разы меньше дорожной пыли и выхлопных газов, солнце дольше освещает комнаты, а из окон обычно открывается живописная панорама района. Такие свойства обеспечивают жильцам как физический, так и психологический комфорт. Однако вопреки распространенному мнению они доступны не только для высотных квартир.Разумеется, переносить панорамный вид с 20-го этажа на 5-й пока не научились. А вот защита от уличного шума, пыли и неприятных запахов в наших домах давно есть, это окна. Причем для усиления этой защиты сегодня существует немало современных решений и систем, рассказывает Станислав Французов, продукт-менеджер департамента поливинилхлоридных систем и фурнитуры Schüco.Например, встраиваемая в окно вентиляционная система Schüco VentoTherm решает сразу несколько задач. Она не только обеспечивает постоянный приток свежего воздуха в помещение, но и доводит его до комнатной температуры благодаря системе рекуперации. При этом комната не будет перегреваться летом и переохлаждаться зимой. К тому же система фильтрует воздух и работает даже при закрытом окне, что позволяет сохранить тишину в квартире.Добавить своему жилищу больше солнца тоже не очень трудно. Это можно сделать в два шага. Так, чтобы увеличить уровень инсоляции помещений, стандартный стеклопакет в окне можно заменить на сверхпрозрачный, с так называемыми стеклами Extra Clear. В них содержится минимальный объем окислов железа, которые придают обычному стеклу зеленоватый оттенок, что значительно повышает светопропускание.Вторым шагом к улучшению инсоляции станет интерьер в белых тонах. Как известно, белый цвет отражает солнечные лучи, поэтому преобладание его в комнате добавит больше естественного света в дом. Еще одной хитростью может стать расстановка зеркал. Разумеется, эти приемы годятся лишь для квартир, которым свет не загораживает соседний дом или растущие во дворе деревья.Пусть высотные квартиры до сих пор волнуют воображение многих горожан, однако самый большой спрос по-прежнему остается на квартиры в центральной части дома. Это и практично, и удобно, и не высоко, и не низко. А с современными строительными решениями часть преимуществ жилья на последних этажах перестает быть эксклюзивом.www.schueco.ru