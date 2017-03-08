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"Полумерами власть показывает свою слабость". Оппозиция не собирается сворачивать протесты
09.03.2017 18:00 — Новости Экономики | Tut.by
После трех недель протестов против декрета № 3 в разных городах Беларуси, Александр Лукашенко
Виталий Рымашевский, один из лидеров «Белорусской христианской демократии», которая входила в оргкомитет «Маршев нетунеядцев» в регионах и планируемой акции в столице 15 марта, считает решение властей «правильным, но вынужденным».
— Александра Лукашенко вынудили пойти на это акции протеста. И решение чрезвычайно запоздалое. Большинство людей, которые выходят на акции протеста, не попадают под декрет № 3. Это просто повод выйти и высказать недовольство экономической ситуацией и действующим режимом.
Кроме того, Рымашевский считает решение президента полумерой.
— Только сильный человек может признать свою ошибку. Власть такими полумерами показывает свою слабость.
Все запланированные акции будут проведены, добавляет политик, но в них могут подкорректировать требования.
— Сегодня, пока мы еще не знали об этом решении, мы подготовили проект резолюции, где есть требование экономических реформ, отмена указа № 222 по предпринимателям, пересмотра пенсионной системы и реформы избирательного законодательства.
По словам Рымашевского, оппозиция настроена конструктивно, но отмена декрета ни на что не повлияет без перехода системы от авторитарной к демократической.
Брестский и.о. главы областной организации ОГП, который повел людей на переговоры к мэру 5 марта, Владимир Вуек считает решение властей достижением тех оппозиционных сил, которые над этим работали.
— Работа на этом не останавливается, наша деятельность не останавливается. Мы будем добиваться полной отмены декрета № 3.
Протесты, которые проходили в Бресте, так и не добились своих целей.
— Было неясно, против чего протестуют люди — либо против декрета, либо «Лукашенко в отставку». Не было принято никаких резолюций. Приостановка декрета, конечно, повлияет на протестные настроения. Выход людей на улицы был связан со штрафными санкциями, которые должны были примениться.
Один из лидеров
— Рашэнне абсалютна не адпавядае патрабаванням, якія прагучалі і былі запісаны на паперу ад удзельнікаў мітынга 17 лютага. Там ясна было сказана — адмена дэкрэта № 3.
Кроме того, напоминает Некляев, в резолюции митинга были и политические требования — в частности, свободные выборы.
— Мяне асабліва ўразіў цынiчны пасыл у адносінах да дзяцей, маўляў, грошы, якія ўжо забраныя ў людзей, пойдуць цяпер іх дзецям. Гэта ж трэба дадумацца — забраць грошы ў бацькоў, каб цяпер ён, мудры правіцель, аддаў іх дзецям. Быццам бы бацькі сваім дзецям грошы не аддалі.
Политик считает вероятным, что какая-та часть недовольных людей теперь может не прийти на новые акции протеста.
— Людзі могуць не зразумець, што гэта чарговы падман. Чалавек так уладкаваны, што калі не сення заплаціць, а недзе ў аддаленнай будучыні, то можна патрываць. Але па сутнасці гэта толькі адкладвае праблему.
«Маленькія перамогі апошніх дзен» — так Некляев называет решение по декрету № 3 и
— Прычым, не абавязкова шляхам, якім нас палохалі ў гэтым фільме «Званок сябру», а шляхам няспыннага ціску на рэжым. Гэты момант гістарычны, яго трэба скарыстаць. Што датычыць Беларускага нацыянальнага кангрэсу, мы нічога ў нашых планах змяняць не збіраемся.
По словам политика, раньше Лукашенко принял бы однозначное решение — мир или война, отменить декрет или «головы всем пооткручивать».
— А тут палавінчатасць. І гэта першая прыкмета слабасці.
В комментарии «Радыё Свабода» другой лидер протестов Николай Статкевич также
— Прадказальны выкрутас напалоханай улады і праява яе слабасці. Нашы патрабаваньні, прынятыя на Кастрычніцкай плошчы 17 лютага, вядомыя. Патрабуем іх выканання. 25 сакавіка блізка. Хай спяшаецца.
Кроме решения не взимать сбор в 360 рублей, на сегодняшнем совещании Александр Лукашенко
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Лидеры протеста заявляют, что власть не выполнила требования маршей недовольных. Поэтому акции продолжатся.
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