После трех недель протестов против декрета № 3 в разных городах Беларуси, Александр Лукашенко поручил в течение года не взыскивать сбор на тунеядство. Сам декрет пересмотрят. Собьет ли это волну протестов? Об этом мы спросили у их лидеров.

Виталий Рымашевский, один из лидеров «Белорусской христианской демократии», которая входила в оргкомитет «Маршев нетунеядцев» в регионах и планируемой акции в столице 15 марта, считает решение властей «правильным, но вынужденным».



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Александра Лукашенко вынудили пойти на это акции протеста. И решение чрезвычайно запоздалое. Большинство людей, которые выходят на акции протеста, не попадают под декрет № 3. Это просто повод выйти и высказать недовольство экономической ситуацией и действующим режимом.

Кроме того, Рымашевский считает решение президента полумерой.

— Только сильный человек может признать свою ошибку. Власть такими полумерами показывает свою слабость.

Все запланированные акции будут проведены, добавляет политик, но в них могут подкорректировать требования.

— Сегодня, пока мы еще не знали об этом решении, мы подготовили проект резолюции, где есть требование экономических реформ, отмена указа № 222 по предпринимателям, пересмотра пенсионной системы и реформы избирательного законодательства.

По словам Рымашевского, оппозиция настроена конструктивно, но отмена декрета ни на что не повлияет без перехода системы от авторитарной к демократической.

Брестский и.о. главы областной организации ОГП, который повел людей на переговоры к мэру 5 марта, Владимир Вуек считает решение властей достижением тех оппозиционных сил, которые над этим работали.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Работа на этом не останавливается, наша деятельность не останавливается. Мы будем добиваться полной отмены декрета № 3.

Протесты, которые проходили в Бресте, так и не добились своих целей.

— Было неясно, против чего протестуют люди — либо против декрета, либо «Лукашенко в отставку». Не было принято никаких резолюций. Приостановка декрета, конечно, повлияет на протестные настроения. Выход людей на улицы был связан со штрафными санкциями, которые должны были примениться.

Один из лидеров первой минской акции протеста 17 февраля, соратник Николая Статкевича по «Белорусскому национальному конгрессу», Владимир Некляев считает, что сегодня власть напугана.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Рашэнне абсалютна не адпавядае патрабаванням, якія прагучалі і былі запісаны на паперу ад удзельнікаў мітынга 17 лютага. Там ясна было сказана — адмена дэкрэта № 3.

Кроме того, напоминает Некляев, в резолюции митинга были и политические требования — в частности, свободные выборы.

— Мяне асабліва ўразіў цынiчны пасыл у адносінах да дзяцей, маўляў, грошы, якія ўжо забраныя ў людзей, пойдуць цяпер іх дзецям. Гэта ж трэба дадумацца — забраць грошы ў бацькоў, каб цяпер ён, мудры правіцель, аддаў іх дзецям. Быццам бы бацькі сваім дзецям грошы не аддалі.

Политик считает вероятным, что какая-та часть недовольных людей теперь может не прийти на новые акции протеста.

— Людзі могуць не зразумець, што гэта чарговы падман. Чалавек так уладкаваны, што калі не сення заплаціць, а недзе ў аддаленнай будучыні, то можна патрываць. Але па сутнасці гэта толькі адкладвае праблему.

«Маленькія перамогі апошніх дзен» — так Некляев называет решение по декрету № 3 и приостановление стройки в Куропатах — показывают, что, если народ организован и знает цель борьбы, то он может побеждать.

— Прычым, не абавязкова шляхам, якім нас палохалі ў гэтым фільме «Званок сябру», а шляхам няспыннага ціску на рэжым. Гэты момант гістарычны, яго трэба скарыстаць. Што датычыць Беларускага нацыянальнага кангрэсу, мы нічога ў нашых планах змяняць не збіраемся.

По словам политика, раньше Лукашенко принял бы однозначное решение — мир или война, отменить декрет или «головы всем пооткручивать».

— А тут палавінчатасць. І гэта першая прыкмета слабасці.

В комментарии «Радыё Свабода» другой лидер протестов Николай Статкевич также подтвердил , что планы организаторов акций не меняются.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Прадказальны выкрутас напалоханай улады і праява яе слабасці. Нашы патрабаваньні, прынятыя на Кастрычніцкай плошчы 17 лютага, вядомыя. Патрабуем іх выканання. 25 сакавіка блізка. Хай спяшаецца.

Кроме решения не взимать сбор в 360 рублей, на сегодняшнем совещании Александр Лукашенко поручил пересмотреть списки «тунеядцев» и вернуть деньги, тем кто уже заплатил сбор и потребует его назад (если он нашел работу в 2017 году). Президент также раскритиковал налоговые органы за рассылку полумиллиона «писем счастья» и депутатов всех уровней за плохую работу с населением. Лукашенко запретил расходовать средства сбора с тунеядцев на что-то, кроме «содержания детей».