Активист Объединенной гражданской партии Александр Кабанов получил 5 суток ареста за участие в несанкционированном марше нетунеядцев, который прошел 26 февраля в Бресте. Об этом TUT.BY сообщил сам активист перед тем, как его вывели правоохранители из здания суда.





Суд над Александром Кабановым прошел 9 марта в Березе. Мужчину признали виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Напомним, ранее в Бресте административные сроки получили анархисты , которые принимали участие в третьем «Марше нетунеядцев» в Бресте. 6 марта суд Ленинского района Бреста за нарушение установленного порядка проведения митингов и шествий назначил Александру Козлянко 4 суток административного ареста, Руслану Чаликову, Андрею Денюшкину и Дмитрию Левчуку — по 5 суток.

Сегодня стало известно, что Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» отменять не станут , но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор. Такое решение озвучил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент также отметил, что в Беларуси необходимо создать все условия для цивилизованного диалога власти с обществом, в том числе в вопросе проведения массовых мероприятий.

«В стране должен быть наведен идеальный порядок. Некоторые заявляют: я приходил на площадь и еще приду. На площадь человеку нельзя запретить ходить. Подключитесь к этой работе, поскольку эта работа провалена в Минске, областных, крупных городах. Определите в городах ту площадь, на которую люди могут прийти и высказать свое мнение. Там будут начальники вертикали власти», — заявил Александр Лукашенко.