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Активист из Березы получил 5 суток ареста за участие в марше нетунеядцев
09.03.2017 18:37 — Новости Экономики | Tut.by
Активист Объединенной гражданской партии
Суд над Александром Кабановым прошел 9 марта в Березе. Мужчину признали виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.
Напомним, ранее в Бресте административные сроки
Сегодня стало известно, что Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества»
Президент также отметил, что в Беларуси
«В стране должен быть наведен идеальный порядок. Некоторые заявляют: я приходил на площадь и еще приду. На площадь человеку нельзя запретить ходить. Подключитесь к этой работе, поскольку эта работа провалена в Минске, областных, крупных городах. Определите в городах ту площадь, на которую люди могут прийти и высказать свое мнение. Там будут начальники вертикали власти», — заявил Александр Лукашенко.
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Мужчину признали виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.
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