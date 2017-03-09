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Кочанова о "заморозке" декрета №3: плохо сработала власть на местах

09.03.2017 19:56 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мар – Sputnik. Некорректное исполнение положений декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" связано с недоработками властей на местах, заявила в четверг глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова.

Кочанова о "заморозке" декрета №3: плохо сработала власть на местах
© Sputnik / Мария Амелина
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В четверг президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с министрами распорядился в марте доработать декрет №3, а также заявил, что сбор на финансирование госрасходов в течение года взимать не будут

"Прежде всего, не сработали руководители местных органов власти, которые должны были провести разъяснительную работу с людьми", – сказала Кочанова. 

Она также согласилась с президентом: было неверным, что исполнением положений декрета занялись налоговые органы – именно поэтому "письма счастья" получали те граждане, которые не должны были платить сбор. 

"Сегодня надо отработать каждое извещение, которое поступило. Вычленить тех людей, которые должны платить сбор. Стоит задача прежде всего определить людей, которые должны и могут работать", – сказала в эфире СТВ глава администрации. 

Кочанова также подчеркнула, что благодаря декрету №3 местные власти узнали реальную картину у себя в регионах, чем именно занимаются белорусы. "Есть граждане, которые никогда не работали и работать не хотят. Таких немало", – заявила она.

В то же время, по словам чиновника, благодаря декрету удалось выяснить, что в Беларуси есть регионы с проблемами с трудоустройством граждан.

 
Теги: Минск
 
 
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Благодаря декрету №3, по словам чиновника, местные власти узнали реальную картину у себя в регионах, чем именно занимаются люди.

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