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У премьера России заявили о неизбежности "бухгалтерии" в отношениях с Минском
10.03.2017 06:03 — Новости Экономики | Tut.by
В любых политико-экономических отношениях, даже с близкими партнерами — такими как Беларусь, всегда присутствует бухгалтерия, заявила пресс-секретарь премьера России Дмитрия Медведева. 9 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в основе отношений Москвы и Минска бухгалтерия лежать не должна.
Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова считает, что бухгалтерия присутствует в политико-экономических отношениях даже самых близких стран.
«Безусловно, любые политико-экономические отношения, даже с таким близким партнером как Беларусь, — это всегда бухгалтерия. Правительство России в своей работе обязано учитывать складывающиеся торгово-экономические отношения с другими странами, включая их долги», — заявила Тимакова
Пресс-секретарь российского премьера напомнила, что «объем кредитов, полученных от России белорусскими партнерами, превышает
"Газ, который не принадлежит Медведеву, не должен лежать в основе наших отношений"
Напомним, 9 марта Александр Лукашенко
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7 марта в Бишкеке премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и премьер-министр России Дмитрий Медведев
История нефтегазового конфликта
Нефтегазовый конфликт между странами обострился в прошлом году после мирового падения цен на энергоносители. Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. В начале февраля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь
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Пресс-секретарь российского премьера напомнила, что "объем кредитов, полученных от России белорусскими партнерами, превышает 6 млрд долларов".
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