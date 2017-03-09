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Урбанисты предлагают концепцию компактного города, где нет спальных районов, неиспользуемых площадей в центре и пробок
10.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Они уверены, что постсоветские города нуждаются в глобальном изменении, для этого в рамках проекта «Концепция компактного города для Беларуси» планируется привлечь внимание местных чиновников и проектировщиков к данному направлению в градостроительстве.
У урбанистов уже есть опыт внедрения концепции компактного города в Перми, который входит в число крупных городов России. Этот город, как и большинство постсоветских населенных пунктов, спланирован в традициях старой советской школы со спальными районами на окраине, центральной частью. Минск выглядит примерно так же, за исключением исторической зоны города.
— Новым территориям не свойственно быстро развиваться. Они не могут быстро заполниться необходимой инфраструктурой. Кроме детского сада и школы людям нужно еще много чего. Жизнь в городе многообразна и богата, но она не должна быть такой только в центре.
Когда окраина города застраивается жильем без всего необходимого, человеку приходится покупать автомобиль, ежедневно перемещаться в центр и обратно. Это создает большие автомобильные потоки, пробки на дорогах, необходимость строительства большого количества парковочных мест. Транспортный поток и социальная разрозненность — самые главные негативные аспекты, которых нет в компактном городе, — рассказал Андрей Головин.
Первое, что предполагает концепция компактного города — это несоздание новых проблем. Второе — это сохранение территории города, то есть сдерживание его расширения и освоения новых территорий. Урбанисты предлагают строить новые дома, офисы в существующих пределах города и совершенствовать ту инфраструктуру, которая есть. Они уверены, что места под застройку есть. Также они предлагают сносить ненужные, пустующие, малофункциональные здания, а на их месте возводить новые, необходимые городу.
— Хорошим примером застройки внутри Минска является ЖК «Каскад». Он построен на месте, где раньше была тюрьма. Ее снесли, а на образовавшемся месте построили хороший жилой комплекс, который городу был нужнее. Это хорошо, потому что не было необходимости тянуть сети на окраину города, инфраструктура сформирована, территория готова к жизни. Если эти инвестиции реализовывать где-то на окраине и строить еще одну Каменную Горку, то это слишком дорого обойдется городу в будущем.
15-20% территории Минска занято коммунальными, производственными зданиями, которые работают не по назначению. Например, на бумаге, официально стоит завод, а на самом деле — это, например, СТО, склад и так далее. То есть на территории в несколько гектаров находится огромное здание, в котором работают пять человек. Так не должно быть. Эти здания нужно сносить, а на их месте строить то, что нужно городу, или их модернизировать, — объяснил Михаил Степура.
Урбанисты рассказали, что недавно был произведен подсчет по белорусским городам «стотысячникам»: последние генпланы предусматривают 30%-е увеличение территории города и 90%-е увеличение протяженности магистральных улиц при всего 7%-м росте количества жителей. Все потому, что новое жилье проектируется «по старинке» — в микрорайонах на окраинах городов. Если бы весь этот жилой фонд создавался внутри города, а не на пустой окраине, то новые улицы строить бы не пришлось. Это бы сократило расстояние между пунктами назначения для людей, а значит, уменьшило бы автомобильный трафик.
— В концепции компактного города мы предлагаем больше не проектировать микрорайоны и спальные районы. Они совершенно не приспособлены для жизни людей. В них есть только жилье и больше ничего. Грубо говоря, спальный район приспособлен для того, чтобы человек дома только ночевал, максимум сходил в продуктовый магазин. За всем остальным ему нужно куда-то ехать. В нашей концепции ехать никуда не нужно — все находится рядом, все расположено компактно. То есть мы предлагаем в меньшей степени осваивать новые территории и сосредоточить все усилия на существующей застройке и работать с ней, строить новые объекты внутри города, а не в чистом поле, — предложил Андрей Головин.
То же самое урбанисты говорят и о городах-спутниках. По их мнению и концепции, города-спутники нам не нужны, и не нужно тратить средства на их строительство.
— Мы уже несколько лет говорим об этом. Наша государственная политика по вопросам развития центрального региона имеет несколько основополагающих черт. Минск окружен зеленым периметром, пахотными землями, которые не дают столице глобально разрастаться. В связи с этим у государства появилась идея создать города-спутники, куда можно расселить людей. Этой идее лет 100, и я считаю ее утопической. Нигде в мире она не сработала, и нет никаких предпосылок, что она сработает у нас.
Невозможно создать новый город с «нуля». Это слишком дорого. Даже когда у нас были на это ресурсы, не особо получилось. Город — это не только дома и продуктовый магазин. Город — это целый организм, в котором есть все для жизни: работа, развлечения, хобби, торговые центры, места для отдыха и так далее. Если люди приезжают туда только переночевать, это не город, — высказался Дмитрий Бабицкий.
Вернемся к компактному городу. Разговор зашел об общественном транспорте и автомобильном трафике. Урбанисты объясняют, что, когда город разрастается, общественный транспорт работает в полную силу только в час пик — несколько раз в день. В остальное время автобусы и троллейбусы ездят полупустыми, что экономически очень затратно. Далее, в часы пик на дорогах пробки, так как большому количеству людей нужно попасть из спальных районов, где они живут, в центр города, где они работают.
По концепции компактного города рабочие места должны находиться максимально близко к жилой зоне, чтобы люди, во-первых, перестали пользоваться личным автомобилем, а во-вторых — ресурсы общественного транспорта использовались максимально рационально. Это, кстати, еще решит проблему переполненных автомобилями парковок, а также избавит от необходимости строить новые паркинги. Особенно это касается центра города.
— Концепция компактного города поддерживает экологическое направление. За счет сокращения количества индивидуального транспорта воздух в городе будет чище. Людям просто не нужна будет своя машина, так как все будет располагаться рядом.
Хотел бы еще дополнить мысль о парковках и трафике в центре города. Около 20-30% машин в центрах многих мегаполисов — это те, кто ищет парковочное место. Такой же процент машин в центре Минска вечером — это родители, которые везут своих детей в кружки и секции. В компактном городе такого нет, — дополнил Дмитрий Бабицкий.
Возникает вопрос, что же будет с ценами на недвижимость при такой концепции построения города? Урбанисты не могут дать пока на этот вопрос ответ, так как исследования проведены не до конца, но, по законам экономики, если город не будет расширяться, а только развиваться внутри, то цена на недвижимость будет расти.
Фото: Павел Садовский
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Урбанисты предлагают концепцию компактного города, где нет спальных районов, неиспользуемых площадей в центре и пробок
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