— Хорошим примером застройки внутри Минска является ЖК «Каскад». Он построен на месте, где раньше была тюрьма. Ее снесли, а на образовавшемся месте построили хороший жилой комплекс, который городу был нужнее. Это хорошо, потому что не было необходимости тянуть сети на окраину города, инфраструктура сформирована, территория готова к жизни. Если эти инвестиции реализовывать где-то на окраине и строить еще одну Каменную Горку, то это слишком дорого обойдется городу в будущем.

15-20% территории Минска занято коммунальными, производственными зданиями, которые работают не по назначению. Например, на бумаге, официально стоит завод, а на самом деле — это, например, СТО, склад и так далее. То есть на территории в несколько гектаров находится огромное здание, в котором работают пять человек. Так не должно быть. Эти здания нужно сносить, а на их месте строить то, что нужно городу, или их модернизировать, — объяснил Михаил Степура.

Урбанисты рассказали, что недавно был произведен подсчет по белорусским городам «стотысячникам»: последние генпланы предусматривают 30%-е увеличение территории города и 90%-е увеличение протяженности магистральных улиц при всего 7%-м росте количества жителей. Все потому, что новое жилье проектируется «по старинке» — в микрорайонах на окраинах городов. Если бы весь этот жилой фонд создавался внутри города, а не на пустой окраине, то новые улицы строить бы не пришлось. Это бы сократило расстояние между пунктами назначения для людей, а значит, уменьшило бы автомобильный трафик.