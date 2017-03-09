МИНСК, 10 мар — Sputnik. Национальный банк направил в коммерческие банки актуализированные рекомендации, направленные на повышение качества банковских услуг для населения, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей Нацбанка.



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Обновленные рекомендации для банков обеспечат единообразную трактовку требований регулятора в части защиты прав потребителей банковских розничных продуктов и услуг.

"Как и ранее, Нацбанк рекомендует коммерческим банкам обеспечить для клиентов раскрытие полной и достоверной информации об условиях кредитования, привлечения средств в депозиты и сопутствующих услугах. Также Нацбанк напоминает банкам о необходимости исключения практики навязывания дополнительных услуг при кредитовании и наличия письменного подтверждения кредитополучателя об ознакомлении с условиями кредитования", — сообщили в Нацбанке.

Как отмечается в письме регулятора, которое опубликовано на сайте Нацбанка, в НБРБ считают необходимым исключить практику навязывания страховых и иных услуг при заключении кредитных договоров.

Также банки должны предоставлять гражданам возможность выбора банковских кредитных продуктов, различных способов обеспечения исполнения обязательств по кредиту и минимизации кредитных рисков. Гражданин также имеет право выбрать, в какой форме ему будет выдан кредит: наличными или перечислением на текущий банковский счет. При оформлении депозитов должен быть регламентирован порядок начисления процентов по вкладу в дни, приходящиеся на государственные праздники, выходные и праздничные дни.

"В случае принятия физическим лицом решения о страховании, связанном с кредитованием, (банки должны — Sputnik) предоставлять ему (физлицу — Sputnik) право выбора страховых продуктов как минимум трех страховых организаций", — добавили в Нацбанке.

При этом в Нацбанке полагают, что процентная ставка по кредиту может формироваться без учета ряда платежей, в том числе платежей кредитополучателя за страховые услуги, платы за оформление документов по договору поручительства, штрафов за неисполнение кредитного договора, а также платежей за операции по обслуживанию кредита, если они зависят от поведения кредитополучателя. Со всеми тонкостями и особенностями выдачи кредитов и их дальнейшего обслуживания банк обязан ознакомить клиента до заключения кредитного договора и получить письменное подтверждение того, что клиент обо всем осведомлен.