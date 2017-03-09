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Как изменились тарифы на ЖКУ для минчан?
10.03.2017 10:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар — Sputnik. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для минчан после индексации подорожали незначительно, выяснил Sputnik после сравнения старых и новых цен.
© Sputnik Алексей Ничукин
Совет министров Беларуси проиндексировал тарифы на некоторые ЖКУ в начале марта: подорожание коснулось электричества, газа и теплоэнергии. В пятницу решение об индексации цен на коммуналку опубликовал и Мингорисполком.
Так, фиксированный месячный тариф на техобслуживание квадратного метра дома установлен в размере 0,1004 рубля, ранее он составлял 0,1 рубля.
Водоснабжение проиндексировано до 0,5322 рубля за кубометр, предыдущий тариф – 0,5301 рубля, канализация – до 0,3554 рубля за кубометр, а было 0,354 рубля. Три десятых копейки прибавил тариф на капремонт за квадратный метр жилплощади.
Таким образом, индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги практически не затронет население. Новые цены на коммуналку начнут действовать после момента опубликования – с 11 марта.
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Мингорисполком проиндексировал субсидируемые государством тарифы на услуги ЖКХ.
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