﻿ Как изменились тарифы на ЖКУ для минчан?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Как изменились тарифы на ЖКУ для минчан?

10.03.2017 10:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для минчан после индексации подорожали незначительно, выяснил Sputnik после сравнения старых и новых цен.

Как изменились тарифы на ЖКУ для минчан?
© Sputnik Алексей Ничукин
Минские власти проиндексировали тарифы на "коммуналку"

Совет министров Беларуси проиндексировал тарифы на некоторые ЖКУ в начале марта: подорожание коснулось электричества, газа и теплоэнергии. В пятницу решение об индексации цен на коммуналку опубликовал и Мингорисполком.

Так, фиксированный месячный тариф на техобслуживание квадратного метра дома установлен в размере 0,1004 рубля, ранее он составлял 0,1 рубля.

Водоснабжение проиндексировано до 0,5322 рубля за кубометр, предыдущий тариф – 0,5301 рубля, канализация – до 0,3554 рубля за кубометр, а было 0,354 рубля. Три десятых копейки прибавил тариф на капремонт за квадратный метр жилплощади.

Таким образом, индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги практически не затронет население. Новые цены на коммуналку начнут действовать после момента опубликования – с 11 марта.

Читайте также:

Меньше процента: как подорожали газ, электричество и отопление с марта? >> 

Вице-премьер: если доходы не вырастут, цена коммуналки не должна подняться >> 

По себестоимости: сколько белорусы будут платить за коммуналку в 2018 >> 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мингорисполком проиндексировал субсидируемые государством тарифы на услуги ЖКХ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
НБРБ просит банки не навязывать клиентам допуслуги при выдаче кредитов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика