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Беларусь начала год ростом экспорта, но с отрицательным сальдо

10.03.2017 10:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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В январе 2017 года белорусский экспорт товаров и услуг вырос на 15,4% к январю 2016 года — до 2,255 млрд долларов. При этом к декабрю 2016 года экспорт снизился на 10%. Беларусь начала год с отрицательного сальдо торговли товарами и услугами (минус 25,4 млн долларов против положительного сальдо в 74,3 млн в январе прошлого года), сообщает Нацбанк.


Фото: Reuters

Импорт товаров и услуг в январе вырос на 21,3% к аналогичному периоду прошло года до 2,281 млрд.

Экспорт товаров в январе вырос на 15,2% — до 1,756 млрд долларов, импорт — на 30,1%, до 2,031 млрд. Сальдо по товарам сложилось отрицательное в размере 274,9 млн долларов.

Сальдо торговли услугами по итогам января оказалось положительным — 249,5 млн долларов, показатель аналогичного периода прошлого года превзойден в 2,2 раза. Экспорт услуг вырос на 15,9% — до 499,2 млн долларов. Импорт снизился на 21,6%, составив 249,7 млн долларов.

В 2016 году экспорт товаров и услуг в Беларуси снизился на 9,3% до 29,758 млрд долларов, импорт товаров и услуг в прошлом году упал на 8,8% — до 29,808 млрд. Год Беларусь завершила с отрицательным сальдо торговли товарами и услугами - минус 49,8 млн долларов.

Среди позиций, пробивших самую заметную брешь в экспортных доходах страны, — нефть и нефтепродукты, калийные и азотные удобрения, некоторые виды металлопродукции. Прирост обеспечили легковушки и несколько ожившие после прошлогоднего падения поставки другой автотехники, а также продукция деревообработки и молочка.

На нефтепродуктах Беларусь потеряла за год 2,740 млрд долларов. Выручка от этих поставок упала на 40,4%. Если бы не затянувшиеся нефтегазовые споры с Россией, в нынешнем году за счет увеличения цен можно было бы рассчитывать на восстановление выручки.

Несколько более определенной выглядит ситуация с хлоркалием — его поставки в прошлом году были ниже на 651 млн долларов. Но в нынешнем году эксперты ожидают немного более оптимистичных результатов.

 
 
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Экспорт товаров в январе вырос на 15,2% - до 1,756 млрд долларов, импорт - на 30,1%, до 2,031 млрд

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