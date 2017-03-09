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Беларусь начала год ростом экспорта, но с отрицательным сальдо
10.03.2017 10:44 — Новости Экономики | Tut.by
В январе 2017 года белорусский экспорт товаров и услуг вырос на 15,4% к январю 2016 года — до 2,255 млрд долларов. При этом к декабрю 2016 года экспорт снизился на 10%. Беларусь начала год с отрицательного сальдо торговли товарами и услугами (минус 25,4 млн долларов против положительного сальдо в 74,3 млн в январе прошлого года),
Импорт товаров и услуг в январе вырос на 21,3% к аналогичному периоду прошло года до 2,281 млрд.
Экспорт товаров в январе вырос на 15,2% — до 1,756 млрд долларов, импорт — на 30,1%, до 2,031 млрд. Сальдо по товарам сложилось отрицательное в размере 274,9 млн долларов.
Сальдо торговли услугами по итогам января оказалось положительным — 249,5 млн долларов, показатель аналогичного периода прошлого года превзойден в 2,2 раза. Экспорт услуг вырос на 15,9% — до 499,2 млн долларов. Импорт снизился на 21,6%, составив 249,7 млн долларов.
В 2016 году экспорт товаров и услуг в Беларуси снизился на 9,3% до 29,758 млрд долларов, импорт товаров и услуг в прошлом году упал на 8,8% — до 29,808 млрд. Год Беларусь
Среди позиций,
На нефтепродуктах Беларусь потеряла за год 2,740 млрд долларов. Выручка от этих поставок упала на 40,4%. Если бы не затянувшиеся нефтегазовые споры с Россией, в нынешнем году за счет увеличения цен можно было бы рассчитывать на восстановление выручки.
Несколько более определенной выглядит ситуация с хлоркалием — его поставки в прошлом году были ниже на 651 млн долларов. Но в нынешнем году эксперты
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Экспорт товаров в январе вырос на 15,2% - до 1,756 млрд долларов, импорт - на 30,1%, до 2,031 млрд
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