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Электронные сигареты приравняют в Беларуси к обычным

10.03.2017 11:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар — Sputnik. В Беларуси подготовлен проект поправок в декрет президента №28, который регулирует производство, оборот и потребление табачного сырья и табачных изделий.

Электронные сигареты приравняют в Беларуси к обычным
© flickr.com/ Mike Mozart
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Поправки предусматривают, что электронные системы для курения и жидкости для этих систем будут приравнены к традиционным табачным изделиям, сообщили Sputnik в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

"Предусмотрено распространение на электронные системы курения и жидкости для электронных систем курения норм и правил, действующих в отношении оборота и потребления табачных изделий", — сообщили в МАРТ.

Там отметили, что поправки в декрет в общем направлены на дальнейшее ограничение доступности табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для них, а также создание условий для защиты здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма. 

Одна из поправок предусматривает, что с 1 января 2019 года в Беларуси будет введено лицензирование импорта, хранения (как вида предпринимательской деятельности), оптовой и розничной торговли жидкостями для электронных систем курения, а также установлено исключительное право государства на импорт таких жидкостей.

"Исключительное право на импорт предлагается ввести в целях усиления контроля государства за ввозом этих жидкостей в Беларусь", — пояснили в МАРТ. 

В целях усиления контроля за ввозом, перемещением, хранением и реализацией жидкостей для использования в электронных системах курения, а также предотвращения вовлечения их в теневой оборот предлагается ввести маркировку контрольными (идентификационными) знаками жидкостей для электронных систем курения.

В проекте предусмотрены изменения требований к информации, указываемой на потребительской упаковке табачных изделий, с учетом норм технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на табачную продукцию" (ТР ТС 035/2014). При определении требований об информации для электронных систем курения (в том числе жидкостей для них) использованы общие требования к информации, представляемой потребителю о товаре, предусмотренные законодательством Беларуси о защите прав потребителей.   

 
Теги: Минск
 
 
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На импорт, хранение и торговлю жидкостями для электронных курительных систем введут лицензирование с 1 января 2019 года, сами жидкости будут маркировать акцизными...

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