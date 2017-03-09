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Дмитрия Дашкевича задержали в прямом эфире на Facebook
10.03.2017 12:32 — Новости Экономики | Tut.by
Милиция задержала лидера «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича. Все происходящее активист транслировал в прямом эфире на своей странице в Facebook.
Дашкевича задержали в тот момент, когда он выходил из офиса Партии БНФ на улице Чернышевского в Минске. На тротуаре к нему подошла девушка в штатском, представилась сотрудницей милиции — и в тот же момент активиста «скрутили» какие-то мужчины. На этом трансляция оборвалась.
За Дмитрием Дашкевичем уже несколько дней следил милицейский микроавтобус без опознавательных знаков. Но задержать активиста у них долго не получалось.
В качестве своеобразной защиты лидер «Молодого фронта» использовал прямые трансляции в социальных сетях.
Люди в штатском хотели задержать Дмитрия Дашкевича еще сегодня утром — в тот момент, когда он выходил из подъезда своего дома.
«Узяў з сабой для чытання Новы запавет у беларускім перакладзе. Асабліва духоўнасць узрастае ў спецпрыёмніках, турмах ды іншых камерных сістэмах», — рассказывал Дашкевич в своей утренней трансляции.
За что именно задержали лидера «Молодого фронта», пока непонятно. Не исключено, что это связано с его активным участием в
Сегодня должен выйти на свободу другой активист — Сергей Пальчевский. Это тот самый парень, который в начале протестов приковал себя наручниками к грузовику строителей. 7 марта суд Первомайского района посадил его на трое суток административного ареста за участие в несанкционированном мероприятии.
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Дашкевича задержали в тот момент, когда он выходил из офиса Партии БНФ на улице Чернышевского.
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