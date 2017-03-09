Милиция задержала лидера «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича. Все происходящее активист транслировал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Дашкевича задержали в тот момент, когда он выходил из офиса Партии БНФ на улице Чернышевского в Минске. На тротуаре к нему подошла девушка в штатском, представилась сотрудницей милиции — и в тот же момент активиста «скрутили» какие-то мужчины. На этом трансляция оборвалась.

За Дмитрием Дашкевичем уже несколько дней следил милицейский микроавтобус без опознавательных знаков. Но задержать активиста у них долго не получалось.

В качестве своеобразной защиты лидер «Молодого фронта» использовал прямые трансляции в социальных сетях.

Люди в штатском хотели задержать Дмитрия Дашкевича еще сегодня утром — в тот момент, когда он выходил из подъезда своего дома.

«Узяў з сабой для чытання Новы запавет у беларускім перакладзе. Асабліва духоўнасць узрастае ў спецпрыёмніках, турмах ды іншых камерных сістэмах», — рассказывал Дашкевич в своей утренней трансляции.

За что именно задержали лидера «Молодого фронта», пока непонятно. Не исключено, что это связано с его активным участием в защите Куропат от строительства бизнес-центра в бывшей охранной зоне через дорогу от мемориала.

Сегодня должен выйти на свободу другой активист — Сергей Пальчевский. Это тот самый парень, который в начале протестов приковал себя наручниками к грузовику строителей. 7 марта суд Первомайского района посадил его на трое суток административного ареста за участие в несанкционированном мероприятии.