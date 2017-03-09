В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Расходы на отопление можно снизить на 40 процентов Энергосбережение в ЖКХ стало центральной темой состоявшегося 16–17 февраля 2017 года в Севастополе отраслевого совещания по повышению энергоэффективности при...

Энергосбережение в ЖКХ стало центральной темой состоявшегося 16–17 февраля 2017 года в Севастополе отраслевого совещания по повышению энергоэффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Модераторами дискуссии на мероприятии, организованном Минстроем России, АРОКР и правительством Севастополя, были Александр Сидякин, председатель АРОКР и первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, и Елена Солнцева, заместитель директора департамента городской среды Минстроя России. Участие в совещании приняли около 100 представителей региональных операторов капитального ремонта из 59 субъектов Федерации, а также топ-менеджеры российских производителей оборудования для инфраструктуры ЖКХ. Александр Сидякин ознакомился с небольшой экспозицией решений для капитального ремонта жилых зданий от компании Данфосс. Как отметил председатель АРОКР, энергосбережение в отрасли невозможно без капремонта, который обязательно должен быть энергоэффективным. Депутат заверил, что акцент с энергосбережения в этой сфере смещен не будет.В подтверждение этого тезиса участникам совещания был представлен порядок действий региональных властей и операторов капитального ремонта по использованию финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. В соответствии с Постановлением Правительства № 18 от 17 января 2017 года финансовая помощь будет оказываться собственникам жилья, которые путем применения в процессе капремонта современных технологий достигают не менее 10 процентов снижения потребления тепловой и электрической энергии. Это дает инициативным и заинтересованным гражданам дополнительный стимул к проведению энергоэффективных мероприятий.При обсуждении повестки дня основное внимание было уделено экономике, инструментам и опыту реализации энергосберегающих мероприятий. Приглашенные эксперты Данфосс рассказали представителям регионов о технологиях, позволяющих решать задачи снижения энергоемкости зданий, и представили расчеты и примеры реализации, доказывающие их экономическую эффективность. В числе прочего были показаны принципы устройства энергоэффективной системы теплоснабжения жилого здания, оснащенной узлами погодного регулирования, балансировочными клапанами на стояках и терморегуляторами на отопительных приборах.На долю отопления сейчас приходится более 35 процентов объема всех платежей за коммунальные ресурсы. Вместе с горячим водоснабжением почти половина. Таким образом, затраты на тепло были и остаются самыми значительными в отрасли. Но при этом и потенциал их снижения наиболее высокий. Исходя из нашего опыта, разумные меры по повышению энергоэффективности жилого фонда позволяют экономить не менее 40 процентов потребляемого тепла, отметил в своем выступлении Павел Жаров, руководитель проекта ТЭО компании Данфосс.По словам специалиста, дома старой постройки составляют примерно 85 процентов жилого фонда России. Они в первую очередь нуждаются в проведении таких энергосберегающих мероприятий, как модернизация систем отопления и горячего водоснабжения. В комплексе с утеплением зданий эти меры дают 40–60 процентов экономии тепла, в зависимости от типа и этажности зданий. В качестве примера Павел Жаров привел выполненный в 2015 году ремонт дома 11 по Черноморской улице в Казани.Основная часть выделенных средств здесь была потрачена на ремонт и утепление ограждающих конструкций, а стоимость установленного в здании АУУ составила всего 6 процентов от сметы, 403 тысячи рублей. И это в первый же год дало 42 процента экономии тепла, 539 тысяч рублей в абсолютном выражении. В других городах получены аналогичные или более значительные результаты. Так, программа комплексного капремонта с использованием решений Данфосс в Москве в 2008–2009 годах дала в среднем 44,6 процента экономии тепла в отремонтированных зданиях.Выступившие в ходе дискуссии представители региональных операторов Санкт-Петербурга, Белгородской, Ростовской и Иркутской областей подтвердили, что имеющийся в этих регионах опыт проведения энергосберегающих мероприятий доказал их реализуемость и эффективность. У собственников жилья эти мероприятия востребованы, потому что жители понимают, какую пользу они от этого получат, отметил Леонид Белоковаленко, исполнительный директор регионального оператора капремонта из Белгородской области.www.danfoss.ru