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Курсы валют: доллар и евро подорожали
10.03.2017 14:18 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар — Sputnik. Доллар США и евро подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу, свидетельствуют данные БВФБ.
Нацбанк установил официальные курсы валют:
Таким образом, на торгах биржи 10 марта доллар подорожал всего на 0,0015 рубля. Курс евро поднялся более чем на копейку. Российский рубль несколько подешевел, за счет чего белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,08%.
В белорусских банках минимальный курс продажи долларов населению — 1,9140 рубля, максимальный — 1,9250. Стоимость евро варьируется от 2,0290 до 2,0450 рубля, 100 российских рублей — от 3,2440 до 3,3100 белорусских.
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Евро на торгах в пятницу прибавил более копейки, доллар подорожал не так сильно.
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