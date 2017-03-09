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Курсы валют: доллар и евро подорожали

10.03.2017 14:18 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар — Sputnik. Доллар США и евро подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу, свидетельствуют данные БВФБ.

Нацбанк установил официальные курсы валют:

  • Доллар США — 1,9141
  • Евро — 2,0292
  • 100 российских рублей — 3,2358

Таким образом, на торгах биржи 10 марта доллар подорожал всего на 0,0015 рубля. Курс евро поднялся более чем на копейку. Российский рубль несколько подешевел, за счет чего белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,08%.

В белорусских банках минимальный курс продажи долларов населению — 1,9140 рубля, максимальный — 1,9250. Стоимость евро варьируется от 2,0290 до 2,0450 рубля, 100 российских рублей — от 3,2440 до 3,3100 белорусских.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Евро на торгах в пятницу прибавил более копейки, доллар подорожал не так сильно.

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