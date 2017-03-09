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Накануне "Марша нетунеядцев" в офисе бобруйской организации ОГП прошел обыск

10.03.2017 13:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Представители милиции вечером 9 марта искали у оппозиционеров печатную продукцию — предположительно, листовки и плакаты с призывами в адрес бобруйчан выйти на митинг. В итоге были изъяты старые газеты и журналы, а также часть последнего тиража газеты «Новы час», который накануне получила партийная ячейка.


Как рассказала глава Бобруйской городской организации ОГП Галина Смирнова, обыск начался примерно в 18.15 и продолжался около часа.

— Я пришла в тот момент, когда у Таисии Кабанчук, координатора партии «Белорусская христианская демократия» по Могилевской области, из рук выхватили сумку, в которой была целая пачка печатной продукции БХД. Она уже пожилая женщина, пенсионерка, поэтому не сопротивлялась, — сообщила руководитель городской организации ОГП.


По ее словам, находившиеся в офисе представители партии добились того, чтобы была произведена опись каждого изъятого документа. Правоохранителей заинтересовал свежий номер газеты «Новы час», а также старые бюллетени, журналы, проспекты от различных партий.

— Хранилось все это в коробках, мы даже забыли об их существовании, — отметила Галина Смирнова.

Она сообщила, что обыск представители милиции объяснили поступившим сигналом о том, что в помещение ОГП накануне кто-то вносил какие-то подозрительные коробки. Предположительно — с полиграфической продукцией, приуроченной к предстоящей акции протеста.


— На самом деле я думаю, что не было никакого сигнала. Нас просто запугивают, — подчеркнула глава городской организации ОГП. — А что касается листовок, то мы их не печатаем, в этом нет необходимости. Бобруйчане и так знают о предстоящем митинге. Более того, многие по собственной инициативе, за свои деньги их печатают и распространяют, потому что люди уже доведены до крайности.


Галина Смирнова также рассказала о том, что как один из инициаторов проведения акции 12 марта получила официальный ответ из горисполкома. В письме говорится, что мероприятие не может быть согласовано городскими властями.

— Фактически нам не ответили отказом, но и не дали разрешение. Поэтому пикет мы будем проводить. В горисполком отправлено соответствующее уведомление с разъяснениями, — прокомментировала ситуацию глава бобруйской организации ОГП.


В уведомлении также содержится приглашение чиновникам принять участие в акции, так как «граждане выходят на площадь, не получив поддержки и разъяснений по злободневным вопросам».

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Представители милиции вечером 9 марта искали у оппозиционеров печатную продукцию - предположительно, листовки и плакаты с призывами в адрес бобруйчан выйти на...

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