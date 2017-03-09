Финансовые эксперты, как планируется, будут рассматривать споры на сумму не более 500 базовых величин. Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника управления законопроектных работ и экспертизы нормативных правовых актов главного юридического управления Национального банка Беларуси Виталий Сорокин.

Введение в республике института уполномоченного по правам потребителя финансовых услуг предусматривается проектом указа главы государства. «Фактически вводится новый альтернативный способ разрешения споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями», — отметил представитель Нацбанка.

По его словам, такие способы разрешения споров, как медиация и третейские суды, не востребованы в случаях, когда речь идет о взаимоотношениях между гражданами и юридическими лицами. «Рассмотрение этих споров является возмездным. И зачастую сумма, которая оспаривается сторонами, может оказаться гораздо меньше понесенных издержек», — пояснил он.

Планируется, что Национальным банком будет создано государственное учреждение — Агентство уполномоченного по правам потребителя финансовых услуг. Руководитель этого агентства будет решать вопросы по привлечению финансовых арбитров. Предусматривается выдача свидетельств о подтверждении квалификации данных арбитров.

Виталий Сорокин пояснил, что новым институтом предполагается право потребителя финансовых услуг в случае разногласий с финансовой организацией обращаться к финансовому арбитру за разрешением спора. «При этом есть ряд ограничений. Во-первых, сумма спора, который предъявляется, не должна превышать 500 базовых величин (около $ 6 тыс. в настоящее время). Во-вторых, должен быть соблюден претензионный порядок рассмотрения спора. Это означает, что до обращения к финансовому арбитру гражданин должен обратиться с письменной претензией к финансовой организации и только после получения от нее ответа (либо не получения такового в установленный срок) он вправе обратиться к финансовому арбитру. В-третьих, этот спор не должен быть предметом рассмотрения в суде до того, как человек обращается к финансовому арбитру», — сказал представитель Нацбанка.

Преимущество обращения к финансовому арбитру в том, что для гражданина рассмотрение спора бесплатно, подчеркнул он. Решение финансового арбитра вступает в силу через 10 дней после вынесения, если оно не будет обжаловано. Это решение является обязательным к исполнению, в том числе может быть предъявлено судебному исполнителю для принудительного взыскания. «Самое главное — человеку не нужно обращаться в суд — рассмотрение спора будет проходить в упрощенном порядке, не потребует дополнительных расходов», — резюмировал Виталий Сорокин.